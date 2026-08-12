باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که جیدیونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، رسما از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، خواسته است حمله به نفتکشها در بنادر روسیه را متوقف کند.
طبق گزارش این روزنامه، این درخواست در جریان تماس تلفنی بین ونس و زلنسکی در تاریخ ۳۱ جولای مطرح شد که طی آن ونس از طرف اوکراینی خواست حملات پهپادی به نفتکشها را متوقف کند تا از اختلال در تامین سوخت جلوگیری شود.
بر اساس این گزارش، واشنگتن بسیار نگران است که این حملات بتواند بازارهای جهانی انرژی را بیثباتتر کند و به شرکتهای آمریکایی (مانند شورون) آسیب برساند و خاطرنشان میکند که تمرکز اصلی بر ترمینال اتحادیه خط لوله خزر (CPC) در بندر روسی نووروسیسک است، جایی که این شبکه نفت را از قزاقستان منتقل میکند، که حدود ۲ درصد از عرضه نفت جهان را تشکیل میدهد و با توجه به اختلالات مداوم در تنگه هرمز، یک جایگزین حیاتی است.
این روزنامه خاطرنشان کرد که تحلیلها و گزارشها نشان میدهد که اوکراین به این درخواست پاسخ داده و از پایان ماه ژوئیه، کمپین فشرده خود علیه نفتکشها در آن منطقه را به حالت تعلیق درآورده است.
منبع: آر تی