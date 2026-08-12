برگزاری لیگ بیست و ششم فوتبال با ۱۸ تیم تبعات و مشکلاتی دارد که کارشناسان فوتبال در این باره نظراتی را ارائه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بیست و ششمین لیگ برتر فوتبال در حالی از روز جمعه ۲۳ مرداد ماه شروع میشود که برگزاری مسابقات با فرمت ۱۸ تیمی یکی از مهمترین تغییرات فصل جدید است که به طور حتم چالشهای زیادی را در زمینه برنامه ریزی بازیها ایجاد خواهد کرد.
همچنین با افزایش تعداد تیمها، مجموع دیدارهای لیگ برتر از ۲۴۰ به ۳۰۶ مسابقه رسیده و ۴ هفته نیز به تقویم فصل اضافه شده است. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که رقابتهای جام حذفی، مسابقات باشگاهی آسیا و برنامههای تیم ملی نیز باید در تقویم فصل جدید جای بگیرند؛ مسئلهای که مدیریت زمانبندی مسابقات را بیش از گذشته دشوار میکند.
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی سازمان لیگ، همزمانی فصل با جام ملتهای آسیاست. این رقابتها از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ به میزبانی عربستان برگزار میشود و با توجه به لزوم برگزاری اردوی آمادهسازی تیم ملی، حضور ملیپوشان در مسابقات و زمان بازگشت آنها به باشگاهها، پیشبینی میشود لیگ برتر دستکم یک ماه تعطیل شود.
فشردگی تقویم مسابقات، تنها دغدغه سازمان لیگ نیست. افزایش تعداد بازیها میتواند فشار بیشتری بر بازیکنان، بهویژه ملیپوشان و تیمهای حاضر در رقابتهای آسیایی وارد کند. در چنین شرایطی، مدیریت بار تمرینی، ریکاوری مناسب و استفاده از عمق ترکیب، نقش مهمی در جلوگیری از افت بدنی و کاهش احتمال مصدومیت خواهد داشت.
علاوه بر این، نبود زیر ساخت و ورزشگاه هم یکی از مشکلات فوتبال ما هستند که خیلی از باشگاه های ما ورزشگاه برای برگزاری مسابقات ندارند تا از حریفان خود میزبانی کنند. مثلا ورزشگاه های آزادی و تختی برای فصل جدید هنوز آماده نشدند و تیم های پرسپولیس و استقلال مجبور هستند که در ورزشگاه های شهر قدس و پاس قوامین( دستگردی) بازی کرده و از حریفان خود پذیرایی کنند.
در مقابل، لیگ ۱۸ تیمی میتواند فرصتهای مثبتی نیز برای فوتبال ایران به همراه داشته باشد. افزایش تعداد تیمها، امکان حضور استعدادهای بیشتر، گسترش رقابت در استانهای مختلف و تجربهاندوزی بازیکنان جوان را فراهم میکند و در صورت برنامهریزی مناسب، میتواند به ارتقای سطح فوتبال باشگاهی کمک کند.
اصغر مازیار کارشناس فوتبال درباره اینکه برگزاری لیگ برتر فوتبال با حضور ۱۸ تیم را چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: معلوم است که فوتبال ایران پتانسیل برگزاری لیگ ۱۸ تیمی را ندارد، چون باشگاههایی که ما داریم همین طوری زمانی که ۱۶ تیمی لیگ برتر برگزار میشد هم دچار مشکلات مالی بودند و هم به کادر فنی، بازیکنان و حتی به هتل محل اقامت خود بدهکار بودند. همچنین تیمهای ما زمین نداشتند و الان ۲ تیم هم اضافه شده است و این مشکلات برگزاری لیگ را بیشتر میکند.
او افزود: الان زمین ورزشگاه آزادی آماده نیست و علاوه بر این، یکی، ۲ ورزشگاه هم دارند از چرخه فوتبال خارج میشوند. مثلا در سال گذشته استادیوم تختی در برگزاری مسابقات کمک میکرد، اما امسال در ورزشگاه تختی نمیشود بازی کرد. حتی سایر تیمها هم در زمینه ورزشگاه مشکلاتی دارند. به هر حال ما در برگزاری مسابقات در زمینه زیر ساختها دچار مشکلاتی هستیم. مضاف بر اینکه ما جام ملتهای آسیا را پیش رو داریم و با توجه به اینکه قرار است مسابقات لیگ برتر فوتبال ۴، ۵ روز یک بار برگزار شود، این هم بر روی عملکرد تیمها تاثیر میگذارد.
مازیار درباره اینکه باشگاههای پرسپولیس و استقلال ورزشگاه اختصاصی ندارند و امسال هم خانه به دوش هستند، گفت: مسئولان پرسپولیس و استقلال باید جواب این سوال را بدهند که چرا ورزشگاه برای خود درست نمیکنند. هزینههای باشگاه داری دارد زیاد میشود. مثلا ۱۰، ۱۵ سال پیش میشد ورزشگاهی درست کرد، اما الان شرایط مالی باشگاههای ما در آن حد و اندازهای نیست که بخواهند برای خود استادیوم درست کنند. در نتیجه ما نمیتوانیم امیدوار باشیم که سرخابیها بتوانند ورزشگاه اختصاصی داشته باشند.
مجید جلالی کارشناس فوتبال درباره اینکه برگزاری لیگ ۱۸ تیمی را چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال رویدادهای زیادی داریم، به خاطر همین برگزاری لیگ ۱۸ تیمی سخت و مشکل است. به هر حال با توجه به مسائلی که فصل گذشته رخ داد دیگر چارهای نیست. به هر حال تیمها باید خودشان را آماده کنند که هر ۴، ۵ روز یک بازی انجام بدهند.
جلالی درباره اینکه نبود زیرساخت و ورزشگاه برای برگزاری مسابقات را چطور ارزیابی میکند، گفت: اگر تیمهای استقلال و پرسپولیس میزبانی خود را در یکی از شهرهایی بگذارند که استادیوم و زمین خوبی دارد در آن صورت بازی خود را راحت برگزار میکنند. ما استادیومهای خوبی در قم و کاشان داریم و اگر سرخابیها زودتر اقدام میکردند در نهایت میتوانستند زمین این ۲ ورزشگاه آماده کنند تا بتوانند بازیهای خود را در این ۲ استادیوم برگزار کنند. همچنین در شهرهای دیگر هم استادیوم وجود دارد. اگر سرخابیها از قبل اینها را آماده کرده بودند میتوانستند در آنجا بازی کنند تا ورزشگاه آزادی آماده شود.
کارشناس فوتبال درباره اینکه آیا زیر ساختی وجود دارد که لیگ برتر را ۱۸ تیمی کردند، گفت: به هر حال ۱۸ تیمی شدن چیزی نبوده که خواسته سازمان لیگ بوده باشد و یک چیز اجتناب ناپذیر بوده است که برایشان پیش آمده است و مجبور شدند که لیگ را با ۱۸ تیم برگزار کنند، وگرنه ما نمیتوانیم لیگ ۱۸ تیمی را برگزار کنیم، چون واقعا کار سخت و سنگینی است.
او افزود: ما تقویم فشرده بازیها از جمله جام ملتهای آسیا، فیفا دیها و لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا را پیش رو داریم. همچنین برخی از باشگاههای ما زیر ساخت و ورزشگاه ندارند تا از حریفان خود در استادیومهای اختصاصی خود میزبانی کنند.
به هر حال امسال بعد از چند سال قرار است لیگ ۱۸ تیمی برگزار شود و باید دید سازمان لیگ میتواند برنامه ریزی درستی داشته باشد تا بازیها بدون مشکل برگزار شود یا نه!