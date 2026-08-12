باشگاه خبرنگاران جوان - طرح مرحله دوم غزه بر عقب‌نشینی رژیم اسرائیل، بازسازی، تقویت اداره فلسطینی و ایجاد مسیر سیاسی برای تشکیل کشور فلسطین تأکید دارد، اما نتانیاهو می‌گوید اسرائیل تا خلع سلاح کامل حماس از غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد. تل‌آویو همچنین با نقش ترکیه و قطر در سازوکار نظارت بر اجرای توافق مخالف است.

این موضع در حالی مطرح می‌شود که مرحله نخست آتش‌بس نیز با نقض‌های مکرر و محدودیت ورود کمک‌های بشردوستانه همراه بوده است. اکنون نتانیاهو از یک سو با فشار احزاب راست‌گرا و ملاحظات انتخاباتی روبه‌روست و از سوی دیگر باید احتمال رویارویی با ترامپ بر سر آینده غزه را در نظر بگیرد.