شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور با صلابت مردم همیشه در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم میداندار در صد و شصت و چهارمین از شبهای حضور در سنگر میادین و خیابانها از پیامی گفتند که نه فقط مرزهای دفاعی، بلکه اراده، اقتدار و صلابت ملی را به نمایش گذاشت. مردم با صلابت شهرستان خوی استان آذربایجان غربی نیز همانند سایر شبها به خیابانها آمدند و برای دفاع از این مرز و بوم به فرمانرهبر انقلاب اسلامی لبیک گفتند.
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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی
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