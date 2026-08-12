برداشت شلتوک برنج در ۴۰ هزار و ۸۸۶ هکتار از شالیزار‌های شهرستان بابل با موفقیت به انجام رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - رحیم شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی بابل با ارائه گزارش آخرین وضعیت عملیات زراعی، گفت: برداشت شلتوک برنج تاکنون در ۴۰ هزار و ۸۸۶ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان که معادل ۹۱ درصد از کل سطح زیر کشت اول برنج است، با موفقیت به انجام رسیده است.

او با اشاره به ظرفیت تولید برنج در این شهرستان، افزود: در سال زراعی جاری، مدیریت مزارع برنج در سطح ۴۵ هزار و ۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان بابل صورت گرفته است که با پیشرفت عملیات برداشت، اکنون شاهد اتمام کار در بخش اعظم این اراضی هستیم.

شهیدی پور همچنین با اشاره به پیشرفت چشمگیر تکنولوژی در مدیریت مزارع، به بررسی وضعیت مکانیزاسیون پرداخت و گفت: بخش اعظم عملیات برداشت در شالیزار‌های شهرستان بابل با بهره‌گیری از ماشین‌آلات مدرن انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون بیش از ۹۹/۵ درصد از سطح مزارع برداشت‌شده، به صورت کاملاً مکانیزه انجام شده که این امر نشان‌دهنده تحول در شیوه‌های بهره‌برداری از محصولات استراتژیک منطقه است.

برچسب ها: شالیزارهای مازندران ، برداشت برنج
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