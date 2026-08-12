باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت تردد در محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال به‌منظور مدیریت و تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

وی گفت: به دلیل ترافیک فوق‌سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) از مرزن‌آباد به سمت تهران تا اطلاع ثانوی ممنوع شده و مسیر (جنوب به شمال) به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

محبی افزود: این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت و رانندگان باید ضمن رعایت توصیه‌های پلیس، از توقف و ایجاد گره ترافیکی در طول مسیر خودداری کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه درباره وضعیت جوی و ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در برخی از محورهای استان‌های مازندران و گلستان، بارش پراکنده باران گزارش شده است.

وی ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس، محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در ادامه انارک تا مجلار، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

به گفته محبی، در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال نیز محدوده تونل شماره ۶ تا تونل‌های ۱۳ و در ادامه تونل‌های ۱۷ و ۱۸ تا انتهای آزادراه، ترافیک نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در محور هراز، مسیر جنوب به شمال در محدوده مشاء و در ادامه پلور تا شاهاندشت، همچنین در محور فیروزکوه در محدوده شهرهای دماوند و پل‌سفید، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

محبی گفت: در آزادراه قزوین-رشت، محدوده شیرین‌سو و امامزاده هاشم، آزادراه تهران-پردیس از ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و آزادراه کرج-قزوین از مهرویلا تا گلدشت نیز ترافیک نیمه‌سنگین است.