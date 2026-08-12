باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «سید تیمور حسینی»؛ رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به حضور میدانی مجموعه پلیس راه و پلیس راهور در محورهای مواصلاتی منتهی به مشهد مقدس، گفت: ماموریت سنگینی را در خراسان رضوی در هفته پایانی ماه صفر و همزمان با افزایش پرحجم سفر و مراجعه زائران حضرت علیبنموسیالرضا(ع) بر عهده داریم و برای مدیریت تردد و تأمین ایمنی زائران، طرحهای ویژهای پیشبینی شده است.
وی افزود: مجموعه پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی و پلیس راهور استان، طرحهای ویژه ترافیکی را برای این ایام تدارک دیدهاند و نیروهای پلیس در قالب تیمهای گشت خودرویی و عوامل پیاده، محورهای مواصلاتی و محلهای پرتردد زائران را تحت پوشش قرار خواهند داد.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه همه محورهای منتهی به شهر مقدس مشهد از اهمیت ویژهای برخوردار هستند، اظهار کرد: محور امام رضا(ع) از تهران به سمت استانهای سمنان و خراسان رضوی، به دلیل حجم بالای تردد و مسافت طولانی، از اهمیت ویژهای برای پلیس برخوردار است.
حسینی ادامه داد: استانهای واقع در مسیر از جمله اصفهان، قم، تهران، سمنان و استانهای اطراف خراسان رضوی، همچنین خراسان شمالی، خراسان جنوبی و مازندران، در این ایام در آمادهباش کامل قرار دارند تا تردد زائران با کمترین مشکل انجام شود.
وی با اشاره به نگرانی اصلی پلیس در مرحله بازگشت زائران گفت: بیشترین نگرانی ما در بازگشت زائران است، چراکه خستگی و خوابآلودگی میتواند شرایط رانندگی را سخت و احتمال وقوع تصادفات را افزایش دهد.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: زائران در این سفر به دو گروه تقسیم میشوند؛ بخشی از ناوگان عمومی شامل حملونقل ریلی، هوایی و بهویژه اتوبوسهای جادهای استفاده میکنند و بخشی نیز با خودروهای شخصی تردد دارند. برای هر دو گروه تمهیدات لازم پیشبینی شده است تا سفر زائران در شرایط ایمن انجام شود.
حسینی گفت: با سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای پیشبینی و تأمین اتوبوس به میزان کافی هماهنگیهای لازم انجام شده و از مجموعه راهآهن نیز درخواست شده است واگنها و سرویسهای بیشتری را برای جابهجایی زائران اختصاص دهد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به اصول ایمنی در مسیر بازگشت اظهار کرد: تنها دغدغه و نگرانی ما وقوع تصادفات ناشی از عواملی همچون شتاب بیمورد، رانندگی در شرایط خستگی و خوابآلودگی و همچنین تخلفات حادثهساز است.
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: خط قرمز پلیس، تخلفات حادثهساز است و برای ما سلامت تکتک زائران اهمیت دارد؛ بنابراین با تخلفاتی که میتواند برای راننده و سایر کاربران جادهای حادثه ایجاد کند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.