رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آماده‌باش گسترده پلیس در محورهای منتهی به مشهد مقدس، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان و تخلفات حادثه‌ساز را از مهم‌ترین عوامل خطرآفرین برای زائران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «سید تیمور حسینی»؛  رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به حضور میدانی مجموعه پلیس راه و پلیس راهور در محورهای مواصلاتی منتهی به مشهد مقدس، گفت: ماموریت سنگینی را در خراسان رضوی در هفته پایانی ماه صفر و همزمان با افزایش پرحجم سفر و مراجعه زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) بر عهده داریم و برای مدیریت تردد و تأمین ایمنی زائران، طرح‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

وی افزود: مجموعه پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی و پلیس راهور استان، طرح‌های ویژه ترافیکی را برای این ایام تدارک دیده‌اند و نیروهای پلیس در قالب تیم‌های گشت خودرویی و عوامل پیاده، محورهای مواصلاتی و محل‌های پرتردد زائران را تحت پوشش قرار خواهند داد.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه همه محورهای منتهی به شهر مقدس مشهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، اظهار کرد: محور امام رضا(ع) از تهران به سمت استان‌های سمنان و خراسان رضوی، به دلیل حجم بالای تردد و مسافت طولانی، از اهمیت ویژه‌ای برای پلیس برخوردار است.

حسینی ادامه داد: استان‌های واقع در مسیر از جمله اصفهان، قم، تهران، سمنان و استان‌های اطراف خراسان رضوی، همچنین خراسان شمالی، خراسان جنوبی و مازندران، در این ایام در آماده‌باش کامل قرار دارند تا تردد زائران با کمترین مشکل انجام شود.

وی با اشاره به نگرانی اصلی پلیس در مرحله بازگشت زائران گفت: بیشترین نگرانی ما در بازگشت زائران است، چراکه خستگی و خواب‌آلودگی می‌تواند شرایط رانندگی را سخت و احتمال وقوع تصادفات را افزایش دهد.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: زائران در این سفر به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ بخشی از ناوگان عمومی شامل حمل‌ونقل ریلی، هوایی و به‌ویژه اتوبوس‌های جاده‌ای استفاده می‌کنند و بخشی نیز با خودروهای شخصی تردد دارند. برای هر دو گروه تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است تا سفر زائران در شرایط ایمن انجام شود.

حسینی گفت: با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای پیش‌بینی و تأمین اتوبوس به میزان کافی هماهنگی‌های لازم انجام شده و از مجموعه راه‌آهن نیز درخواست شده است واگن‌ها و سرویس‌های بیشتری را برای جابه‌جایی زائران اختصاص دهد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به اصول ایمنی در مسیر بازگشت اظهار کرد: تنها دغدغه و نگرانی ما وقوع تصادفات ناشی از عواملی همچون شتاب بی‌مورد، رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی و همچنین تخلفات حادثه‌ساز است.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: خط قرمز پلیس، تخلفات حادثه‌ساز است و برای ما سلامت تک‌تک زائران اهمیت دارد؛ بنابراین با تخلفاتی که می‌تواند برای راننده و سایر کاربران جاده‌ای حادثه ایجاد کند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

برچسب ها: وضعیت ترافیکی ، مشهد ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
انسداد جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ۱۶ امروز
مسیر دلدادگی + فیلم
تخلفات ساکن را بشناسید + فیلم
پایان ماجراجویی خطرناک ۲ نوجوان ۱۳ ساله در مسیر تهران تا قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ اعلام شد
امکان پرداخت اینترنتی حق‌بیمه رانندگان فراهم شد
جاده چالوس یکطرفه شد
متقاضیان حج ۱۴۰۶ برای معاینات پزشکی هرچه زودتر مراجعه کنند
بی‌توجهی به ایمنی مراکز اقامتی نگران‌کننده است/ تأییدیه آتش‌نشانی باید شرط تمدید مجوز هتل‌ها شود
توصیه معاون وزیر کار به دریافت کنندگان پیامک‌ کالابرگ؛ فعلا به پیشخوان نروید
آخرین اخبار
توصیه معاون وزیر کار به دریافت کنندگان پیامک‌ کالابرگ؛ فعلا به پیشخوان نروید
امکان پرداخت اینترنتی حق‌بیمه رانندگان فراهم شد
بی‌توجهی به ایمنی مراکز اقامتی نگران‌کننده است/ تأییدیه آتش‌نشانی باید شرط تمدید مجوز هتل‌ها شود
متقاضیان حج ۱۴۰۶ برای معاینات پزشکی هرچه زودتر مراجعه کنند
جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ اعلام شد
جاده چالوس یکطرفه شد
روایت یک قاضی از پشت میز قضاوت/ حقوق قضات ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است
قوه قضاییه: ادعای معاندین در مورد ارتکاب جنایت علیه یک نیروی حافظ امنیت صحت ندارد
فروکش کردن کف ساختمان در میدان بهارستان/ چهار نفر زنده از گودال خارج شدند
سردار رادان: شهید شیرازی حلقه اتصال نیرو‌های مسلح با رهبر شهید انقلاب بود