ثبت‌نام دور جدید اعزام‌های عتبات عالیات آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۱ هزار ظرفیت زمینی و هوایی برای متقاضیان فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام دور جدید اعزام‌های عتبات عالیات آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۱ هزار ظرفیت زمینی و هوایی برای متقاضیان فراهم شده است؛ علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان شهریورماه با مراجعه به سامانه جامع عتبات، بسته سفر متناسب با شرایط خود را انتخاب کنند.

در دوره جدید اعزام‌های عتبات عالیات، ظرفیت‌های متنوعی برای سفر به عتبات پیش‌بینی شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه atabatorg.haj.ir از جزئیات بسته‌های سفر و هزینه‌های هر یک مطلع شوند.

بسته‌های ارائه‌شده در این دوره، طیف متنوعی از سفرهای عبوری و کوتاه‌مدت تا بسته‌های یک‌هفته‌ای و دیگر برنامه‌های زیارتی را شامل می‌شود تا متقاضیان بتوانند با توجه به زمان، شرایط و بودجه خود، گزینه مناسب را انتخاب کنند.

سازمان حج و زیارت از متقاضیان خواسته است برای برخورداری از خدمات و پشتیبانی‌های لازم و انجام سفری مطمئن، حتماً از ظرفیت کاروان‌ها و دفاتر تحت نظارت سازمان حج و زیارت استفاده کنند و پیش از انتخاب، اطلاعات کامل بسته سفر را در سامانه جامع عتبات بررسی کنند.

با آغاز این دوره، فرصت تازه‌ای برای علاقه‌مندان به زیارت عتبات عالیات فراهم شده است و متقاضیان می‌توانند تا پایان شهریورماه با مراجعه به سامانه جامع عتبات، ظرفیت‌های موجود را مشاهده و مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.

برچسب ها: ثبت نام حج ، حج و زیارت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۱:۱۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
السلام علیک یااباعبدالله الحسین علیهالسلام خداخیر تون بدهدکه زمینه سفر به مشتاقان زیارتیرا فراهم کرده اید من الله التوفیق وقبول
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