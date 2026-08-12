معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار سیستان و بلوچستان از ورود توافق فعالیت ۲۴ ساعته مرز ریمدان به مرحله اجرایی خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم با طرف پاکستانی برای افزایش تردد کالا و تقویت مسیرهای تجاری انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجیب حسنی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه بازدید و نشست‌های مشترک هیأت‌های ایرانی و پاکستانی از ورود توافق ۲۴ ساعته شدن مرز ریمدان به مرحله اجرایی خبر داد و افزود: این توافق یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سفرهای اخیر استاندار سیستان و بلوچستان و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای به پاکستان است.

وی اظهار کرد: در جریان بازدید مشترک هیأت‌های ایرانی و پاکستانی از پایانه مرزی ریمدان و برگزاری نشست مشترک و جلسات تخصصی حوزه مرز، ظرفیت‌های موجود و الزامات لازم برای اجرای ۲۴ ساعته شدن مرز بررسی شد و هماهنگی‌های لازم با طرف پاکستانی انجام گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: ۲ طرف برای ۲۴ ساعته کردن فعالیت مرز اعلام آمادگی کرده‌اند و در همین چارچوب، افزایش لایه‌های عبور و مرور، اختصاص لاین برای کالاهای اساسی و کامیون‌های خالی و تقویت زیرساخت‌ها برای ایجاد مسیرهای عبور و مرور متناسب با رویه‌های مختلف تجاری مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسات، ظرفیت‌های مختلف تجاری مستقر در مرز ریمدان شامل منطقه آزاد، پایانه رسمی مرزی و بازارچه رسمی نیز بررسی شد تا مسیرهای عبور و مرور متناسب با هر یک از رویه‌های تجاری تقویت شود.

حسنی گفت: استفاده متوازن از ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی میان بخش‌های مختلف مستقر در مرز نیز مورد تأکید قرار گرفت تا منطقه آزاد، پایانه مرزی و بازارچه رسمی در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند و ظرفیت‌های موجود در حوزه تجارت مرزی به شکل مکمل فعال شود.

وی افزود: اختصاص مسیر برای کالاهای اساسی و کامیون‌های خالی و تقویت زیرساخت‌های عبور و مرور، بخشی از اقداماتی است که در کنار افزایش ساعات فعالیت مرز دنبال می‌شود تا تردد کالا و کامیون‌ها در مسیرهای مشخص و متناسب با رویه‌های تجاری انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت ریمدان در مبادلات مرزی ایران و پاکستان گفت: هدف از این هماهنگی‌ها، افزایش ظرفیت عبور و مرور و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های مختلف مرز در حوزه صادرات و واردات است.

وی خاطرنشان کرد: بازدید مشترک هیأت‌های ایرانی و پاکستانی از پایانه مرزی و برگزاری جلسات تخصصی، در ادامه رایزنی‌های اخیر با طرف پاکستانی انجام شده و پیگیری‌های اجرایی برای فراهم کردن مقدمات ۲۴ سه شدن مرز ریمدان ادامه دارد.

برچسب ها: مرز ریمدان ، صادرات
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