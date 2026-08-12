مدیریت بحران مازندران اعلام کرد به علت احتمال وقوع سیلاب؛ مردم از اسکان و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیر‌ها خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت بحران استان مازندران اعلام کرد به علت احتمال وقوع سیلاب؛ خانواده‌ها از اسکان و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیر‌ها خودداری کنند.

بر اساس این گزارش؛ هواشناسی مازندران نیز از احتمال آب‌گرفتگی محلی، جاری شدن روان‌آب و پرآب شدن رودخانه‌ها در پی رگبار باران، وزش باد و رعدوبرق طی ساعات بعدازظهر و امشب چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.

طبق هشدار هواشناسی، کاهش دید، ریزش سنگ، اختلال در تردد و احتمال وقوع صاعقه از پیامد‌های این سامانه ناپایدار است.

هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۶ هواشناسی مازندران

بر اساس هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۶ هواشناسی مازندران، روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، شاهد وقوع ناپایداری همرفتی در دامنه‌ها و ارتفاعات استان خواهیم بود.

🔰 نوع مخاطره:

🌧 رگبار باران

🌬 وزش باد

🌩 رعد و برق

⛔️ اثر مخاطره:

▫️ احتمال آبگرفتگی محلی، جاری شدن روان‌آب و پرآب شدن رودخانه‌ها

▫️ کاهش دید، ریزش سنگ و اختلال در تردد

▫️ احتمال وقوع صاعقه

⚠️ توصیه‌های ایمنی:

✅ از اسکان و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنید.

✅ هنگام تردد در جاده‌ها و محور‌های کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشید.

✅ از انجام فعالیت‌های گردشگری، کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع در زمان ناپایداری جوی پرهیز کنید.

✅ با توجه به احتمال وقوع صاعقه، از حضور در فضا‌های باز و نقاط مرتفع خودداری کنید.

✅ سایر اقدامات پیشگیرانه و توصیه‌های دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان را جدی بگیرید.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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