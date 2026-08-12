باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت بحران استان مازندران اعلام کرد به علت احتمال وقوع سیلاب؛ خانوادهها از اسکان و توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیرها خودداری کنند.
بر اساس این گزارش؛ هواشناسی مازندران نیز از احتمال آبگرفتگی محلی، جاری شدن روانآب و پرآب شدن رودخانهها در پی رگبار باران، وزش باد و رعدوبرق طی ساعات بعدازظهر و امشب چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
طبق هشدار هواشناسی، کاهش دید، ریزش سنگ، اختلال در تردد و احتمال وقوع صاعقه از پیامدهای این سامانه ناپایدار است.
هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۶ هواشناسی مازندران
بر اساس هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۶ هواشناسی مازندران، روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، شاهد وقوع ناپایداری همرفتی در دامنهها و ارتفاعات استان خواهیم بود.
🔰 نوع مخاطره:
🌧 رگبار باران
🌬 وزش باد
🌩 رعد و برق
⛔️ اثر مخاطره:
▫️ احتمال آبگرفتگی محلی، جاری شدن روانآب و پرآب شدن رودخانهها
▫️ کاهش دید، ریزش سنگ و اختلال در تردد
▫️ احتمال وقوع صاعقه
⚠️ توصیههای ایمنی:
✅ از اسکان و توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنید.
✅ هنگام تردد در جادهها و محورهای کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشید.
✅ از انجام فعالیتهای گردشگری، کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع در زمان ناپایداری جوی پرهیز کنید.
✅ با توجه به احتمال وقوع صاعقه، از حضور در فضاهای باز و نقاط مرتفع خودداری کنید.
✅ سایر اقدامات پیشگیرانه و توصیههای دستگاههای امدادی و خدماترسان را جدی بگیرید.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران