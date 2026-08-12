فشار افکار عمومی بریتانیا برای تحریم رژیم اسرائیل + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بخشهای مختلف بریتانیا را افزایش داده است. در اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز، مقامها و نهادهای محلی با محکوم کردن وضعیت غزه، خواستار توقف جنگ و حمایت از حقوق فلسطینیان شدهاند و در ولز نیز مقامهای محلی شرایط غزه را غیرانسانی توصیف کردهاند.
همزمان، نتایج یک نظرسنجی تازه از افزایش خشم عمومی در بریتانیا نسبت به اسرائیل خبر میدهد؛ بهگونهای که تنها حدود ۱۷ درصد مردم این کشور معتقدند اسرائیل مرتکب نسلکشی نشده است. این تغییر نگرش میتواند فشار بیشتری بر دولت بریتانیا برای بازنگری در سیاست خود در قبال جنگ غزه وارد کند.