مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: شهروندان از کلیک کردن روی هرگونه پیامک مشکوک که حاوی لینک در خصوص کالابرگ است جدا خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد سام دلیری توجه شهروندان به مسائل امنیتی را در پیشگیری از کلاهبرداری حائز اهمیت برشمرد و گفت: برای هر عضو خانوار که غیرمقیم ثبت شده اند، پیامک جداگانه ای از سرشماره V.Refah فقط برای سرپرست آن خانوار ارسال می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه حق هیچ یک از افراد واجد شرایط دریافت کالابرگ تضییع نمی شود ادامه داد: کالابرگ مرداد این افراد فعلاً واریز نمی‌شود که در صورت احراز سکونت، معوقه مردادماه در دوره بعدی به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.

سام دلیری با بیان اینکه برای رفع این مساله ابتدا سرپرست خانوار باید آدرس محل سکونت خود را در «سامانه املاک و اسکان» تأیید یا به‌روزرسانی کنند، افزود: پس از آن، فقط فردی که در پیامک بعنوان غیرمقیم اعلام شده است، باید شخصاً به همراه کارت ملی به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کند.

وی افزود: افراد زیر ۱۵ سال نیز باید به همراه سرپرست خانوار به همراه شناسنامه به این دفاتر مراجعه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران فرصت احراز سکونت افراد را تا پایان شهریور ۱۴۰۵ برشمرد و افزود: هیچگونه مراجعه حضوری به وزارتخانه، ادارات استانی یا سایر دستگاه‌ها لازم نیست و سرپرست خانوار می توانند برای پیگیری تا پایان شهریور به دفاتر منتخب پیشخوان استان مراجعه کند.