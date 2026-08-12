باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - سید مهران علم‌الهدایی، معاون امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به اقدامات زیربنایی انجام‌شده در دولت چهاردهم گفت: یکی از محورهای اولویت‌دار، مسیر اهواز به خرمشهر است که به دلیل تردد بالای وسایل نقلیه سنگین، از جاده‌های پرحادثه استان محسوب می‌شود. هم‌اکنون پیمانکار مربوطه عملیات اجرایی ۵۰ کیلومتر از این مسیر را در دست دارد و کار بهسازی آن با سرعت در حال انجام است.

او در ادامه با تشریح وضعیت راه‌های استان افزود: در مجموع، ۴۶ طرح فعال به طول ۲۴۶ کیلومتر در سطح استان در دست اجراست که عملیات بهسازی و آسفالت‌ریزی آنها با جدیت پیگیری می‌شود. این طرح‌ها بخش مهمی از برنامه‌های زنده وزارت راه و شهرسازی در خوزستان محسوب می‌شوند.

علم الهدایی یکی دیگر از برنامه‌های کلان این وزارتخانه را آزادراه اهواز-اندیمشک دانست و اضافه کرد: تأمین منابع مالی، مطالعات تکمیلی مسیر و جذب سرمایه‌گذار برای این پروژه، از مدتها پیش در دستور کار قرار داشته و قطعاً تمام همت وزارت راه و شهرسازی برای تحقق این آزادراه حیاتی به کار گرفته خواهد شد.

معاون امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به جایگاه زیرساختی خوزستان یادآور شد: این استان با دارا بودن ۱۸ هزار و ۹۳۰ کیلومتر راه برون‌شهری، چهارمین استان کشور از نظر طول راه‌های مواصلاتی است و شبکه راه‌های استان همواره در حال توسعه و ارتقا است.

او در پایان تأکید کرد: با افتتاح پروژه‌های یادشده و ادامه عملیات اجرایی در محورهای پرتردد، گام‌های مؤثری در جهت کاهش تصادفات، روان‌سازی ترافیک و توسعه متوازن استان برداشته شده و این روند تا دستیابی به اهداف تعیین‌شده تداوم خواهد یافت.