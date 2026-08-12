معاون عمرانی خوزستان گفت: تأمین سرمایه‌گذار آزادراه اهواز-اندیمشک در دستور کار است؛ پروژه‌ای که با تلاش وزارت راه، ترافیک غرب کشور را روان‌تر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - سید مهران علم‌الهدایی، معاون امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به اقدامات زیربنایی انجام‌شده در دولت چهاردهم گفت: یکی از محورهای اولویت‌دار، مسیر اهواز به خرمشهر است که به دلیل تردد بالای وسایل نقلیه سنگین، از جاده‌های پرحادثه استان محسوب می‌شود. هم‌اکنون پیمانکار مربوطه عملیات اجرایی ۵۰ کیلومتر از این مسیر را در دست دارد و کار بهسازی آن با سرعت در حال انجام است.

او در ادامه با تشریح وضعیت راه‌های استان افزود: در مجموع، ۴۶ طرح فعال به طول ۲۴۶ کیلومتر در سطح استان در دست اجراست که عملیات بهسازی و آسفالت‌ریزی آنها با جدیت پیگیری می‌شود. این طرح‌ها بخش مهمی از برنامه‌های زنده وزارت راه و شهرسازی در خوزستان محسوب می‌شوند.

علم الهدایی یکی دیگر از برنامه‌های کلان این وزارتخانه را آزادراه اهواز-اندیمشک دانست و اضافه کرد: تأمین منابع مالی، مطالعات تکمیلی مسیر و جذب سرمایه‌گذار برای این پروژه، از مدتها پیش در دستور کار قرار داشته و قطعاً تمام همت وزارت راه و شهرسازی برای تحقق این آزادراه حیاتی به کار گرفته خواهد شد.

معاون امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به جایگاه زیرساختی خوزستان یادآور شد: این استان با دارا بودن ۱۸ هزار و ۹۳۰ کیلومتر راه برون‌شهری، چهارمین استان کشور از نظر طول راه‌های مواصلاتی است و شبکه راه‌های استان همواره در حال توسعه و ارتقا است.

او در پایان تأکید کرد: با افتتاح پروژه‌های یادشده و ادامه عملیات اجرایی در محورهای پرتردد، گام‌های مؤثری در جهت کاهش تصادفات، روان‌سازی ترافیک و توسعه متوازن استان برداشته شده و این روند تا دستیابی به اهداف تعیین‌شده تداوم خواهد یافت.

تأمین سرمایه‌گذار برای آزادراه اهواز-اندیمشک در دستور کار؛ تلاش برای تکمیل کریدور حیاتی غرب کشور

برچسب ها: وزارت راه ، توسعه راه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
Bakhtiyari
۰۷:۴۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
فاصله اهواز تا ماهشهر تنها و تنها صد یا زیر صد کیلومتر است
و اهواز مرکز استان و ماهشهر و سربندر از مهمترین شهرهای بندری استان هستند
آزاد راه کنونی جوابگوی اینهمه بار تجارت و ترانزیت و حتی توریستی نیست
بهتر است مسولان استان و با اینهمه شرکتهای فراوان پتروشیمی و نفتی و فولادی و نیشکر و سیمان و آلومینیوم ودیگر صنایع بزرگ استان این مسیر تنها صد کیلومتر را همچون مسیر اهواز غیزانیه به چهار بانده مجزا ارتقا دهند
مسیری که بسیار بسیار مهمتر و آینده استان را رقم می‌زند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
این آزاد راه با توجه به ساخته شدن و گسترش روستاها و شهرهای فراوان در اطراف و حاشیه آن می‌باید به چهار بانده مجزا ارتقا یابد تا همچون گذشته رانندگان با سرعت بهتر و ایمن‌تری گذر کنند
در ضمن جاده ملاثانی به مسجد سلیمان و
شوشتر باید قسمتی از این بار ترافیکی و تجاری و ترانزیتی را با چهار خطه شدن به دوش بکشند
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