باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «با ترانه» که با محوریت گردشگری و موسیقی، به شهرهای مختلف کشور سفر میکند، پس از یک وقفه ششماهه، همزمان با حلول ماه ربیع الاول از این پس بهصورت هفتگی روی آنتن شبکه نسیم خواهد رفت.
در هر قسمت از این برنامه، سامان ارسخان مجری «باترانه»، در کنار یکی از خوانندگان شناختهشده و خاطرهساز موسیقی، راهی نقاط مختلف یک شهر میشود تا در کنار معرفی جاذبههای تاریخی، فرهنگی و گردشگری، لحظاتی متفاوت و خاطرهانگیز را برای مخاطبان رقم بزند.
فاز سوم «با ترانه» که از شهر کرمان آغاز شده است، در ادامه راه خود به شهرهای اطراف خواهد رسید و پس از کرمان، شهرهایی همچون سیرجان و رفسنجان میزبان این برنامه خواهند بود و مقصدهای دیگری نیز در ادامه این سفر تلویزیونی معرفی خواهند شد.
«با ترانه» تلاش میکند در کنار روایت تصویری از ابنیه تاریخی، جاذبههای گردشگری و طبیعت شهرهای مختلف ایران، موسیقی را نیز به عنوان بخش جداییناپذیر خاطرات مخاطبان به قاب تلویزیون بیاورد؛ جایی که اجرای خوانندگان خاطرهساز و محبوب سیما، با حالوهوای هر شهر همراه میشود.
این برنامه با تهیهکنندگی، کارگردانی و اجرای سامان ارسخان، مدیریت تولید هما حامی و تدوین سعید مرادی، سهشنبه هر هفته از شبکه نسیم سیما پخش خواهد شد.
«با ترانه» این بار با مقصدهایی تازه، روایتهایی تازه و موسیقیهایی آشنا، ادامه سفر خود در ایران را از سر میگیرد.