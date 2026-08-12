باشگاه خبرنگاران جوان - احمد فرزین رئیس جمعیت هلال‌احمر اندیمشک گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش تصادف در محور اندیمشک - خرم آباد، دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهر حسینیه با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: نجاتگران پس از حضور در صحنه، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه و انجام ارزیابی‌های اولیه، اقدام به رها سازی مصدومین نموده و اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

آقای فرزین اضافه کرد: این حادثه ۲ فوتی و ۲ مصدوم بر جای گذاشت که یک نفر از مصدومان با آمبولانس جمعیت هلال‌احمر و مصدوم دیگر با عوامل اورژانس ۱۱۵ برای ادامه روند درمان به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شدند.