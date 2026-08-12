رئیس جمهور آمریکا، جزئیات تعویض مخفیانه هواپیمای خود در ترکیه به دلیل تهدید ایران را فاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعتراف کرد که ماه گذشته به دستور سرویس مخفی این کشور، مخفیانه سوار یک هواپیمای جایگزین در ترکیه شده است، اما افزود که «هواپیمایی که در نهایت با آن سفر کرد، آسیب‌پذیرتر از هواپیمای ریاست جمهوری، ایر فورس وان، بوده است.»

روز گذشته رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پس از نشست ناتو در آنکارا، ترامپ در یک عملیات پوششی غیرمعمول ناشی از «تهدید ایران به ترور او»، از هواپیمای ویژه رئیس جمهور آمریکا (ایر فورس وان) با یک کامیون حمل غذا به یک هواپیمای نظامی منتقل شد.

کاخ سفید این تغییر را فاش نکرده بود و این موضوع تا زمانی که روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» برای اولین بار روز دوشنبه گزارشی در این مورد منتشر کرد، همچنان یک راز باقی مانده بود.

ترامپ روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «در واقع فکر می‌کنم هواپیمایی که من در آن بودم در معرض خطر بیشتری بود. چون به نظرم این هواپیمایی بود که به احتمال زیاد هدف قرار می‌دادند.»

منبع: المیادین

برچسب ها: ترور ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
ملعون نامرد بخاطر حرص پول مردم ایران زندگی همه رو نابود کردی
از دست ایرانیا فرار کردی از دست حضرت اضراییل چی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
ترس برادر مرگه،ولی ایران اگه این سگو اینجا ترور میکرد عواقب بعدیش رو هم باید می پذیرفت،مثل جنگ با ترکیه وشاید ناتو-این حرومی جنین خوار رو باید پنهانی کشت،به دست یک غیر ایرانی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
عجیبه ما نمی زنیم اینارو!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
جالبه که دائما به پناهگاه رفتن رهبر شهید رو در شبکه هاشون فریاد میزدند و در نهایت زهر خودشون و ریختن و آبروشون رفت که رهبر شهید در دفترکارشان بودن.
حالا در سفر رسمی به کشور دیگر خودشون و در پوشش کامیون غذا منتقل میکنند..
خخخ...
امان از این شیطان صفتان پلید.
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
آرزوی مرگی آرام رو به گور میبره.
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
از این ترس بمیر ای بزدل کثیف!
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
آقای سید مهدی عابددی یان زیدی
۱۶:۴۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ به راحتی وارد ترکیه عربستان امارات قطر بحرین عراق ایران لبنان فلسطین اردن افغانستان پاکستان روسییه ازبکستان وجاهای دیگر جهان می شود چون نسل حرام زاده ها اورا به منزل مکان کارخود دعوت می کنند
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
امریکا باید نابود شود چون راه دیگری وجود ندارد ترامپ کناره گیری کند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
ما رئیس سنا رو میخوایم بکشیم نه رییس جمهور رو
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
قاتل تروریست زندگی سگی ادامه بده
۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
ما رسممان سگ کشی نیست مگر سگ هار
۴
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
سگ رو چه بترسونی چه بزنی فرق نداره..
۴
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
خاک تو سر ترکیه مثلا کشور مسلمان هست ولی شده جولانگاه دشمنان اسلام. ترامپ بزدل به حول قوه الهی از این استرس ها یه روز سقط میشی
۹
۳۸
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Iran (Islamic Republic of)
پت
۱۶:۳۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
نشست ناتو بود کجایی قنبر؟تا کم میارید به ترکیه گیر میدید!مگه ایران چین و روسیه کمونیست رو نمیاره ؟
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