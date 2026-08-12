رئیس جمهور آمریکا، جزئیات تعویض مخفیانه هواپیمای خود در ترکیه به دلیل تهدید ایران را فاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعتراف کرد که ماه گذشته به دستور سرویس مخفی این کشور، مخفیانه سوار یک هواپیمای جایگزین در ترکیه شده است، اما افزود که «هواپیمایی که در نهایت با آن سفر کرد، آسیب‌پذیرتر از هواپیمای ریاست جمهوری، ایر فورس وان، بوده است.»

روز گذشته رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پس از نشست ناتو در آنکارا، ترامپ در یک عملیات پوششی غیرمعمول ناشی از «تهدید ایران به ترور او»، از هواپیمای ویژه رئیس جمهور آمریکا (ایر فورس وان) با یک کامیون حمل غذا به یک هواپیمای نظامی منتقل شد.

کاخ سفید این تغییر را فاش نکرده بود و این موضوع تا زمانی که روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» برای اولین بار روز دوشنبه گزارشی در این مورد منتشر کرد، همچنان یک راز باقی مانده بود.

ترامپ روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «در واقع فکر می‌کنم هواپیمایی که من در آن بودم در معرض خطر بیشتری بود. چون به نظرم این هواپیمایی بود که به احتمال زیاد هدف قرار می‌دادند.»

منبع: المیادین