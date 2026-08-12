آینده مهدی طارمی در المپیاکوس نامشخص است و تیم لیل فرانسه خواهان ستاره ایرانی است، اما هنوز توافقی حاصل نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود داشتن قراردادی یک‌ساله با باشگاه المپیاکوس، آینده مهدی طارمی در یونان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. گزارش‌های منتشر شده از رسانه یونانی «sportdog» حاکی از آن است که باشگاه‌های فرانسوی، نگاه ویژه‌ای به دو ستاره خط حمله المپیاکوس، یعنی مهدی طارمی و رومن یارمچوک، معطوف کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، باشگاه «لیل» فرانسه یکی از گزینه‌های جدی برای انتقال طارمی است؛ مهاجم ایرانی نیز طبق گزارش‌های داخلی، تمایل زیادی به ادامه مسیر حرفه‌ای خود در لیگ فرانسه دارد. با این حال، تاکنون پیشنهاد رسمی از سوی لندون به المپیاکوس ارائه نشده و مذاکرات در مرحله ارزیابی اولیه باقی مانده است.

همزمان، رومن یارمچوک، مهاجم اوکراینی المپیاکوس نیز با علاقه باشگاه «لیون» رو‌به‌رو شده است. لیون به دنبال جذب این بازیکن با هزینه‌ای اقتصادی است، اما المپیاکوس تاکید دارد که تنها با دریافت مبلغی مناسب (حدود ۵ میلیون یورو) حاضر به جدایی یارمچوک خواهد بود.

برچسب ها: مهدی طارمی ، فرانسه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ع
۱۳:۳۲ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
مفت هم گران است
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