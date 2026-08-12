باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری _ علی مصطفایی در گفت‌وگو با مجری بخش خبری ۲۰ سیمای البرز گفت: هم‌زمان با فرارسیدن آخرین روز ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا(ع)، آیین ویژه عزاداری مردم و خادمان رضوی در استان البرز برگزار می‌شود.

وی با دعوت از عموم مردم در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: این مراسم با حضور خادمان شبکه خادمیاری و مردم ولایت‌مدار استان، در جوار آستان مقدس امامزاده حسن(ع) شهر کرج برگزار خواهد شد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز به مخاطبان سیمای البرز بیان کرد: دسته عزاداری خادمان رضوی از ساعت ۱۶ از میدان شهدا حرکت خود را آغاز می‌کند و پس از طی مسیر، در امامزاده حسن(ع) تجمع خواهند کرد.

مصطفایی در بخش خبری ۲۰ ادامه داد: در این آیین، ذاکران اهل بیت(ع) به مداحی و مرثیه‌سرایی می‌پردازند و شرکت‌کنندگان در سوگ رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) به عزاداری خواهند پرداخت.

وی از عموم مردم، ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) و شهروندان کرجی دعوت کرد با حضور در این مراسم، در آیین سوگواری خاندان پیامبر اکرم(ص) شرکت کنند.