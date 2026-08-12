باشگاه خبرنگاران جوان - سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان، روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر روستای بهده در حوزه میراث ناملموس، صنایع‌دستی و خوراک‌های بومی اظهار کرد: جشنواره «موسم پاویز» فراتر از یک رویداد ساده، تلاشی برای زنده نگه‌داشتن آیین‌های کهن و پیوند آن با جریان گردشگری معاصر است.

وی افزود: این مراسم روز پنج‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در پارک خطی مهرگان برگزار می‌شود و شامل بخش‌های متنوعی همچون چالش خانوادگی پخت رنگینک، برپایی بازارچه محصولات محلی و صنایع‌دستی، اجرای موسیقی و بازی‌های بومی است که فرصتی را برای گردشگران فراهم می‌کند تا تجربه‌ای اصیل از فرهنگ زندگی در جنوب ایران را لمس کنند.

محمدی با تأکید بر رویکرد نوآورانه این رویداد در حوزه ثبت مواریث فرهنگی گفت: مستندسازی فرهنگ، آیین‌های محلی، سبک زندگی و چهره‌های تأثیرگذار روستا توسط «سازمان مردم‌نهاد توسعه و عمران روستای بهده» در دستور کار این جشنواره قرار دارد که اداره‌کل میراث‌فرهنگی از این اقدام هوشمندانه حمایت می‌کند.

معاون گردشگری استان خاطرنشان کرد: این مستندات علاوه بر حفظ تاریخ شفاهی و بصری بهده، به عنوان منبعی غنی برای تولید محتوای تبلیغاتی جهت جذب گردشگران و معرفی این مقصد به بازارهای ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت فعال جامعه محلی، شاهد برپایی جشنی باشکوه باشیم که میراث زنده بهده را به بهترین شکل به نمایش بگذارد.

منبع خبر:روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان