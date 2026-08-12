شهاب زاهدی با انتقال به لیگ نخبگان آسیا، به دنبال اثبات خود برای بازگشت به ترکیب تیم ملی ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان- شهاب زاهدی، مهاجم ایرانی، پس از سه فصل حضور در لیگ ژاپن، رسماً به باشگاه «جوهور دارالتعظیم» مالزی پیوست. زاهدی که در فصل جدید در لیگ نخبگان آسیا به میدان خواهد رفت، این انتقال را یکی از بهترین تصمیمات زندگی خود دانست.
زاهدی در گفتوگو با رسانهها، با ابراز اعتمادبهنفس بالا، از شانس خود برای حضور در ترکیب تیم ملی ایران و جام ملتها سخن گفت. وی با اشاره به رقابت در خط حمله ایران، ضمن تأکید بر عملکرد موفق خود در دوران حضور در اروپا و ژاپن، اظهار داشت که عملکردش همواره در سطح دعوت به تیم ملی بوده است. زاهدی همچنین با اشاره به ساختار حرفهای باشگاه جدیدش، از هدفگذاری جوهور برای قهرمانی در چهار تورنمنت پیش رو خبر داد.