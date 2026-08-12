باشگاه خبرنگاران جوان - پس از چندین ماه تحرکات پیچیده و پرحجم برای براندازی نظام در کشورمان شامل اغتشاشات، جنگ و ... حالا بیبیسی فارسی که خود نیز بخشی از این پازل است در گزارشی اعلام کرده که دو مامور بلند پایه موساد در این حیطه به دلیل ناکامی برکنار شدهاند.
بیبیسی در این حیطه نوشت: «کانال۱۲ اسرائیل گزارش داده است که یکی از این دو مقام، از ماه دسامبر گذشته (آذر ۱۴۰۴) رئیس اداره اطلاعات موساد و دیگری رئیس بخش ایران در این سرویس جاسوسی بوده است. نام هیچ یک از این دو مقام در گزارش این شبکه تلویزیونی اسرائیل ذکر نشده است.»
در این گزارش که اعتراف به تحرکات در دیماه سال گذشته در آن مشهود است، آمده است: «بنابر این گزارش دو مقام برکنار شده از «معماران طرح عملیاتی مکتوبی» بودهاند که هدف آن سرنگونی جمهوری اسلامی ایران با کمک گروههای کرد و تحریک اعتراضات گسترده بوده است؛ همان طرحی که روزنامه نیویورک تایمز هم پیشتر جزئیاتی از آن را گزارش داده بود.»
این خبر اعترافی از تحرکات مختلف و گسترده اسرائیل علیه ایران با کمک به فرقه پهلوی و تجزیه طلبان و رسانههایی مثل اینترنشنال بوده که هنوز هم ادامه دارد و همین جنگ شناختی سعی کرد فضای اعتراضات مردم را در دی ماه متشنج کند.
گزارشهای اخیر رسانههای اسرائیلی درباره تغییرات در سطوح بالای موساد، تنها یک جابهجایی مدیریتی در این سازمان نیست؛ بلکه میتواند نشانهای از پسلرزههای شکست محاسباتی پروژهای باشد که هدف آن، پیوند دادن حمله نظامی به ایران با ایجاد آشوب داخلی و در نهایت براندازی بود.
البته اعتراف به شکست این طرح به معنای ان نیست که تحرکات مختلفی که موساد انجام داده سطح پایینی داشته است و حالا متوقف شده است.
اهمیت این خبر زمانی بیشتر میشود که بدانیم رسانههای اسرائیلی و آمریکایی پیشتر نیز درباره چنین طرحی گزارش داده بودند. نیویورکتایمز نوشته بود که در سناریوی موساد، حمله به مواضع نظامی ایران در نزدیکی مرز عراق میتوانست زمینه را برای نفوذ نیروهای کُرد و ایجاد یک جبهه داخلی فراهم کند.
بنابراین، آنچه امروز رسانههای اسرائیلی و غربی درباره آن مینویسند، نشان میدهد جنگ اخیر صرفاً یک رویارویی نظامی نبوده است؛ بلکه در کنار عملیات نظامی، یک پروژه اطلاعاتی، امنیتی و شناختی برای ایجاد بیثباتی از درون نیز طراحی شده بود.
منبع: فارس