باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عبدلیان پور ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبراکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع)، در مراسم دادگاه شبیه سازی شده (موت کورت) بین المللی کیفری که در شهر مشهد مقدس با حضور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و سایر مسئولان قضایی استان برگزار شد، با اشاره به عملکرد این مرکز در یک سال گذشته اظهار کرد: یک سال گذشته، سالی سخت و سنگین بود و مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تلاش کرد در حوزههای کارشناسی، وکالت و حقوق، چه در داخل کشور و چه در عرصه بینالمللی، تمام ظرفیت خود را به کار گیرد.
او افزود: از همان نخستین روز جنگ دوازدهروزه، مستندسازی جنایات و خسارات را آغاز کردیم. تجربه پروندهها و دادگاههای واقعی علیه مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی به ما آموخته بود که این مستندسازی باید دقیق، بهموقع و منطبق با استانداردهای حقوقی بینالمللی انجام شود.
رئیس مرکز وکلا تصریح کرد: هدف ما صرفاً ثبت وقایع نبود؛ بلکه مستندات باید به گونهای تهیه میشد که قابلیت استفاده در مراجع بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی و دادگاههای دارای صلاحیت جهانی را داشته باشد. به همین دلیل، همزمان با مستندسازی، استانداردسازی اسناد نیز انجام شد.
عبدلیانپور با اشاره به گستردگی عملیات کارشناسی گفت: در جریان جنگ رمضان، با توجه به وسعت تخریبها و جنایات در مناطق مختلف کشور، فراخوانی برای حضور داوطلبانه کارشناسان صادر کردیم که در پی آن حدود ۱۹ هزار کارشناس برای همکاری اعلام آمادگی کردند.
او ادامه داد: کارشناسان در رشتههای مختلف، در شرایط بسیار دشوار و حتی در مناطق جنگی، برای بررسی و مستندسازی خسارات وارد میدان شدند و برخی از این عزیزان در جریان مأموریتهای خود مصدوم و حتی جانباز شدند.
رئیس مرکز وکلا این اقدامات را «کاری جهادی» توصیف کرد و گفت: این فعالیت کمتر از مجاهدت مدافعان وطن نبود؛ چرا که کارشناسان ما در بسیاری از موارد در همان ساعات اولیه وقوع جنایت در محل حاضر میشدند تا مستندات از بین نرود.
او با اشاره به یکی از مأموریتهای کارشناسی در لارستان اظهار کرد: در یکی از موارد، یک روز پس از وقوع جنایت، به همراه تعدادی از کارشناسان مرکز استان در محل حاضر شدیم. شرایط کاملاً جنگی بود و کارشناسان در معرض خطر قرار داشتند، اما برای ثبت دقیق واقعیتها و حفظ ادله، کار را انجام دادند.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به گستردگی حوزه کارشناسی افزود: در جریان این اقدامات، حوزههای مختلفی از جمله املاک مسکونی، تجاری و اداری، کارخانهها، تأسیسات و اماکن مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تنها در شهر تهران حدود ۵۰ هزار مورد کارشناسی انجام شد.
او تأکید کرد: حجم این اقدامات نشان میدهد که مستندسازی انجامشده، یک فعالیت معمول اداری نبوده، بلکه یک عملیات گسترده کارشناسی و حقوقی برای ایجاد پشتوانه مستند در مطالبه حقوق ملت ایران بوده است.
رئیس مرکز وکلا با بیان اینکه امروز کشور در سه جبهه در حال فعالیت است، گفت: جبهه نخست، جبهه نظامی و دفاعی، جبهه دوم، جبهه دیپلماسی و جبهه سوم، جبهه حقوقی است و معتقدم جبهه حقوقی امروز اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
عبدلیانپور افزود: در همین هفتههای اخیر جلسات مستمر و تقریباً روزانهای با معاونت حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه برگزار شده و معاونان مرکز نیز برای هماهنگی و پیگیری امور در این جلسات حضور داشتهاند.
او ادامه داد: این همکاریها برای آن است که مستندات دقیق کارشناسی به مطالبات حقوقی قابل پیگیری در مراجع داخلی و بینالمللی تبدیل شود.
رئیس مرکز وکلا همچنین با اشاره به ورود کارشناسان و حقوقدانان بینالمللی مرکز به موضوع تنگه هرمز گفت: جمعی از حقوقدانان برجسته حوزه حقوق بینالملل را در این زمینه همراه کردیم و با انجام بررسیهای میدانی، پیشنهادهای کارشناسی در چند نسخه تهیه و به مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری و سایر مراجع تصمیمگیر ارائه شد.
او تأکید کرد: ظرفیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده میتواند به عنوان یک پشتوانه نخبگانی برای تصمیمگیریهای حقوقی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
حضور وکلای بینالمللی در مناطق آسیبدیده
رئیس مرکز وکلا با اشاره به دعوت از جمعی از وکلای شناختهشده بینالمللی برای حضور در ایران گفت: تعدادی از وکلای برجسته بینالمللی به ایران آمدند و از مناطق آسیبدیده و محل وقوع جنایات بازدید کردند تا واقعیتهای میدانی را از نزدیک مشاهده کنند.
عبدلیانپور افزود: این حضور و بازدیدهای میدانی، ظرفیت مهمی برای انتقال واقعیتها به جامعه حقوقی بینالمللی و پیگیری موضوعات در مراجع قضایی بینالمللی ایجاد کرده است.
او، واکنش برخی مقامهای آمریکایی به این اقدامات را نیز قابل توجه دانست و گفت: این واکنشها نشان داد که طرف مقابل متوجه شده است فعالیت حقوقی ایران وارد مرحلهای جدی شده و پیگیریهای حقوقی میتواند برای آنها تبعات داشته باشد.
تأکید بر پیگیری طولانیمدت پروندهها
رئیس مرکز وکلا با اشاره به آخرین دیدار خود با «امام شهیدمان» اظهار کرد: ایشان در آخرین دیداری که داشتیم تأکید کردند ممکن است این پیگیریها حتی ۲۰ سال طول بکشد، اما نباید از این مسیر کوتاهی کنیم و باید جنایت علیه مردم و کشورمان را هم در محاکم داخلی و هم در مراجع بینالمللی دنبال کنیم.
او ادامه داد: این موضوع برای ما یک تکلیف است و با اتکا به نیروهای متخصص، آگاه و وظیفهشناس مرکز، این مسیر را ادامه خواهیم داد.
نقش مشاوران خانواده در حمایت روانی از مردم
رئیس مرکز وکلا در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از مشاوران خانواده، به اقدامات روانشناختی این مجموعه در جریان جنگ اشاره کرد و گفت: در اوج جنگ، مشاوران خانواده در حوزه خدمات روانشناختی و مشاورهای وارد میدان شدند؛ چرا که نیاز مردم به حمایتهای روانی در آن شرایط بسیار جدی بود.
او افزود: راهاندازی و اعزام «اتوبوسهای امید روانشناسی» به شهرهای مختلف نیز در همین راستا انجام شد و این خدمات همچنان ادامه دارد.
رئیس مرکز وکلا در پایان ضمن قدردانی از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و تمامی افرادی که در این مسیر همکاری کردند، اظهار امیدواری کرد اقدامات انجامشده در این مقطع تاریخی، به عنوان برگ زرینی در کارنامه جامعه حقوقی کشور و قوه قضاییه ثبت شود.
او تأکید کرد: ما عهد کردهایم در این مسیر کوتاهی نکنیم؛ مستند کنیم، کارشناسی کنیم، پیگیری کنیم و تا رسیدن به نتیجه از حقوق ملت ایران دفاع کنیم.