باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل میرغضنفری، فرماندار رشت با حضور در بخش سنگر، از تصفیه‌خانه بزرگ آب این شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیت‌ها و مسائل این مجموعه قرار گرفت.

او در این بازدید با اشاره به جایگاه مهم تصفیه‌خانه بزرگ آب رشت در تأمین آب شرب شهرستان و بخشی از استان، بر ضرورت آمادگی کامل این مجموعه به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی تأکید کرد.

به گفته فرماندار رشت، تأسیسات مهم و راهبردی مانند مجموعه‌های تأمین آب شرب باید همواره از آمادگی لازم برخوردار باشند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا شرایط پیش‌بینی نشده، روند خدمت‌رسانی به مردم با تهدید و اختلال مواجه نشود.

میرغضنفری افزود: نگاه پیشگیرانه، نگهداری مناسب تجهیزات، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری مجموعه‌های خدمات‌رسان، از الزامات مدیریت شرایط مختلف و استمرار ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

او با اشاره به مشکلات ایجاد شده در برخی مناطق شهرستان رشت در زمینه افت فشار آب تصریح کرد: ضروری است در صورت بروز هرگونه مشکل فنی، دستگاه‌های متولی با سرعت و دقت لازم نسبت به شناسایی و رفع مشکل اقدام کنند.

تأمین پایدار آب شرب را یکی از مهمترین مطالبات شهرستان رشت

فرماندار رشت همچنین در نشست مشترک با نمایندگان این شهرستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت سفر آتی رئیس‌جمهور و هیئت دولت به گیلان گفت: تأمین آب شرب پایدار، تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، توسعه راه‌ها و تعیین تکلیف پروژه‌های ورزشی از جمله مطالبات اولویت‌دار مرکز استان است که باید با همراهی نمایندگان مجلس، برای تأمین اعتبار و اخذ مجوز‌های ملی با جدیت پیگیری شود.

میرغضنفری تأمین پایدار آب شرب را یکی از مهمترین مطالبات شهرستان رشت دانست و افزود: پروژه‌های مرتبط با تصفیه‌خانه، خطوط انتقال و تکمیل و تقویت شبکه‌های آبرسانی باید به صورت ویژه در این سفر مورد پیگیری قرار گیرد؛ چرا که تأمین آب شرب مناسب از مطالبات جدی مردم است و تکمیل پروژه‌های کلان این حوزه نیازمند بهره‌گیری از اعتبارات ملی است.

منبع: روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت