باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود زارعی در دویست و شصت و سومین جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز که با سه دستور کار برگزار شد، با اشاره به بازدید میدانی انجامشده از مسیر انتقال پساب تصفیهخانه شرق صدرا به سمت محدوده شهر شیراز، اظهار کرد: این بازدید با حضور مسئولان و نمایندگان تامالاختیار دستگاههای متولی و مرتبط با موضوع انجام شد و وضعیت انتقال و رهاسازی پساب در مسیر مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز ادامه داد: مستندات مربوط به آزمایشهای انجامشده بر روی پساب تصفیهخانه و خروجیها توسط مجموعه محیط زیست در جلسه ارائه شد و آخرین آزمایش نیز در روزهای اخیر انجام شده است که مقرر شده نتیجه نهایی آن طی روزهای آینده به اطلاع مردم شریف شیراز برسد.
زارعی با اشاره به کیفیت پساب ورودی به محدوده شهر شیراز گفت: بر اساس مستندات و گزارشهای ارائهشده، کیفیت پساب ورودی به محدوده شهر شیراز در سطحی قرار دارد که استفاده از آن برای تمامی مصارف کشاورزی قابل قبول نیست و باید بر اساس ضوابط و آییننامههای مربوطه با آن برخورد شود.
او تصریح کرد: وقتی امکان استفاده از این پساب برای کشاورزی وجود نداشته باشد، باید برای نحوه دفع و انتقال آن راهکار مشخص و اصولی در نظر گرفته شود. یکی از راهکارهای مطرحشده، انتقال پساب به حوزههای زیرسطحی از طریق چاههای جذبی است، اما اجرای این روش با توجه به هزینه و ملاحظات فنی، با دشواریهای جدی همراه است.
زارعی اضافه کرد: راهکار دیگر، انتقال پساب به نهر اعظم به عنوان مسیر رودخانهای موجود و قابل بررسی در این محدوده است؛ با این حال، انتقال پساب به این مسیر نیز نیازمند بررسی دقیق شرایط و رفع مشکلات موجود در طول مسیر است.
هشدار درباره آلودگی قنوات در محدوده قرهپیری
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز یکی از مهمترین نگرانیهای مطرحشده در این موضوع را احتمال آلودگی قنوات در محدوده قرهپیری تا نهر اعظم عنوان کرد و گفت: مسیر از ابتدا تا انتها مورد بازدید قرار گرفت و در بخشهایی از مسیر مشکلاتی مشاهده شد که نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است.
او ادامه داد: در برخی مقاطع، پساب میتواند به محیطهای کشاورزی وارد شود و این مسئله از نظر سلامت، کیفیت محصولات و وضعیت اراضی کشاورزی موضوعی جدی است که در جلسه کمیسیون نیز مورد تأکید قرار گرفت.
زارعی با اشاره به تلاقی احتمالی پساب با مسیر قنوات اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، تلاقی پساب با مسیر قنواتی است که از مبدأ تا محل ظهور قن ادامه پیدا میکنند. چنین تلاقیهایی میتواند بر کیفیت آب قنوات تأثیرگذار باشد و به همین دلیل نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
او افزود: این موضوع در طول مسیر مورد بررسی قرار گرفته و در محدوده باغات واقع در شهر شیراز نیز مسائل و مشکلاتی وجود دارد که باید مورد توجه دستگاههای متولی قرار گیرد. همچنین در محل ورود پساب به نهر اعظم نیز نیازمند تعیین تکلیف و بررسی دقیق شرایط هستیم.
تفکیک مسئولیتها میان شهر صدرا، مسیر بین دو شهر و محدوده شیراز
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه مسائل موجود در این مسیر باید به صورت دقیق و تفکیکشده تعیین تکلیف شود، گفت: مقرر است موضوع در صورتجلسه به تفکیک محدوده شهر صدرا، محدوده حدفاصل شهر صدرا و شهر شیراز و همچنین محدوده داخل شهر شیراز ثبت و برای دستگاههای مرتبط تکالیف مشخصی تعیین شود.
زارعی تأکید کرد: این صورتجلسه اهمیت زیادی دارد و باید برای اطلاع و پیگیری در اختیار استانداری، دستگاههای ذیربط و بهویژه دستگاه قضایی به عنوان مدعیالعموم قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: موضوع سلامت مردم برای همه مسئولان اهمیت فوقالعادهای دارد و انتظار میرود پیشنهادها و تکالیفی که در این صورتجلسه مطرح میشود، مورد توجه جدی مسئولان مرتبط قرار گیرد تا شاهد بهبود شرایط باشیم.
ضرورت تسریع در اقدامات برای جلوگیری از تداوم وضعیت موجود
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با اشاره به اقدامات انجامشده در گذشته و برنامههای در دست اجرا گفت: بخشی از اقدامات از قبل انجام شده و برخی موضوعات نیز در دستور کار قرار دارد، اما از نگاه ما آهنگ حرکت در این زمینه کند است و اهداف مورد نظر هنوز به شکل مطلوب در دسترس نیست.
او افزود: برای حل این مسئله باید تلاش مضاعفی انجام شود و در صورتجلسه نیز پیشنهادهای مشخصی برای تسریع در تعیین تکلیف وضعیت پساب ارائه خواهد شد.
زارعی تأکید کرد: مسئله فقط انتقال یک پساب از یک نقطه به نقطه دیگر نیست؛ موضوع، سلامت مردم، حفاظت از منابع آب، جلوگیری از آلودگی قنوات، صیانت از اراضی کشاورزی و باغات و جلوگیری از ایجاد تبعات زیستمحیطی در محدوده شهر شیراز است و باید با همین نگاه جامع درباره آن تصمیمگیری شود.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشخص شدن مسئولیت هر یک از دستگاههای متولی و پیگیری جدی مصوبات، روند تعیین تکلیف پساب تصفیهخانه شرق صدرا سرعت گرفته و از تداوم مشکلات موجود در محدوده قرهپیری تا نهر اعظم جلوگیری شود.
منبع: شورای شهر شیراز