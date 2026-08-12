رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز از بررسی سازوکار جدید ارائه خدمات شهرداری به جامعه ایثارگری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود زارعی در دویست و شصت و سومین جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، اظهار کرد: موضوع مورد بررسی، لایحه شهرداری درباره نحوه ارائه خدمات به جامعه ایثارگری با توجه به قوانین و ضوابط بالادستی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
او با تأکید بر اهمیت جایگاه ایثار و ایثارگری در جامعه گفت: توجه به ایثارگران صرفاً ارائه خدمت به یک گروه خاص نیست، بلکه تقویت فرهنگ ایثار در جامعه میتواند در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سلامت و حتی امنیت جامعه آثار مثبتی داشته باشد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز افزود: همه جوامع برای افرادی که در مسیر حفظ و تقویت جامعه ایثار میکنند، جایگاه ویژهای قائل هستند و ما نیز باید نسبت به حفظ و ارتقای فرهنگ ایثارگری توجه جدی داشته باشیم.
پایان دوره آییننامه قبلی و ضرورت تعیین تکلیف توافق جدید
زارعی با اشاره به سابقه این موضوع در دوره فعلی مدیریت شهری گفت: در ابتدای این دوره، آییننامهای در این زمینه تنظیم شده بود که یک دوره سهساله داشت و اکنون این دوره به پایان رسیده است؛ بنابراین موضوع تمدید، اصلاح یا تعیین تکلیف سازوکار جدید ارائه خدمات به جامعه ایثارگری در دستور کار قرار گرفت.
او ادامه داد: در گذشته پیشنهاد شده بود تفاهمنامه یا توافقنامهای میان شهرداری و بنیاد شهید و امور ایثارگران تنظیم شود، اما با توجه به مفاد آییننامه و حضور دستگاههای مرتبط دیگر، مقرر شد علاوه بر بنیاد شهید، سپاه و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز در این فرآیند حضور داشته باشند.
زارعی تصریح کرد: در مجموع، چهار مجموعه شامل شهرداری و دستگاههای مرتبط باید در تنظیم و اجرای این توافق همکاری داشته باشند تا اقداماتی که در آییننامه پیشبینی شده است، در قالبی مشخص و منسجم به مرحله اجرا برسد.
او گفت: در جلسه کمیسیون، موضوع اصلی، بررسی نحوه اجرای این توافق و تعهدات هر یک از دستگاهها بود و پیشنهادهای دستگاههای مختلف و شهرداری نیز مطرح و بررسی شد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز افزود: جمعبندی جلسه بر این شد که نشستی در دفتر شهردار شیراز با حضور دستگاههای ذیربط برگزار شود تا نحوه اجرای تعهدات به صورت دقیق، مشخص و منسجم برنامهریزی شود.
او خاطرنشان کرد: هدف این است که تکلیف شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط در حوزه ایثارگری به شکل روشن مشخص شود و در ادامه نیز بتوانیم سال به سال شاهد تقویت فرهنگ ایثارگری در جامعه باشیم.
تأکید بر استفاده از فناوری و هوش مصنوعی در دریافت مطالبات شهروندان
زارعی در ادامه با اشاره به سومین دستور کار کمیسیون اظهار کرد: طرح جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان «همیار شهر شیراز» نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ طرحی که در واقع به دنبال ایجاد یا تقویت یک پلتفرم هوشمند برای دریافت، ثبت و پیگیری گزارشها و مطالبات شهروندان است.
او یادآور شد: این موضوع پیش از این، در تیرماه سال ۱۴۰۴ در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری مطرح شده و در آن زمان نیز شهرداری مکلف شده بود موضوع استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین، سامانهها و ابزارهای هوشمند را برای بهبود فرآیند دریافت گزارشهای مردمی بررسی کند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز افزود: یکی از دلایل طرح این موضوع، کمبود نیروی انسانی در حوزه دریافت و پیگیری گزارشهای شهری و مشکلات موجود در تأمین نیروی مورد نیاز این بخش است؛ بنابراین استفاده از فناوریهای جدید، سامانههای هوشمند و ظرفیت هوش مصنوعی میتواند بخشی از این کمبود را جبران کند.
اووبا استقبال از طرح «همیار شهر شیراز» گفت: استفاده از دانش روز و فناوریهای نوین برای شنیدن صدای مردم، دریافت مطالبات شهروندان و افزایش سرعت رسیدگی به درخواستها، اقدامی ضروری است و باید از ظرفیتهای موجود در این حوزه استفاده کنیم دریافت گزارش از شهروند کافی نیست؛ باید بازخورد هم گرفته شود.
زارعی یکی از مهمترین موضوعات مورد تأکید کمیسیون را «بازخوردگیری از شهروندان» عنوان کرد و گفت: صرفاً اینکه شهروند درخواست یا گزارشی را ثبت کند کافی نیست؛ باید مشخص شود که شهرداری امکان اجرای آن درخواست را دارد یا خیر و این موضوع نیز به شکل روشن به شهروند اعلام شود.
او ادامه داد: اگر موضوعی در حوزه وظایف شهرداری تعریف نشده است، باید برای شهروند توضیح داده شود. اگر انجام یک درخواست به زمان بیشتری نیاز دارد، باید زمان و فرآیند آن برای شهروند روشن باشد و اگر امکان انجام آن در کوتاهترین زمان وجود دارد، باید با سرعت انجام شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز تأکید کرد: مهمتر از همه این است که پس از ثبت درخواست، بازخورد شهروند دریافت شود تا مشخص شود آیا فرد از نحوه پیگیری و نتیجه رسیدگی به مطالبه خود رضایت داشته است یا خیر.
نظارت بیرونی بر بازخوردهای سامانه و نقش جهاد دانشگاهی
زارعی با اشاره به تصمیم کمیسیون برای تقویت فرآیند نظارت گفت: برای اینکه بازخوردهای شهروندان به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد، مقرر شده است یک ناظر خارج از مجموعه شهرداری این فرآیند را ارزیابی کند.
او افزود: در همین راستا، جهاد دانشگاهی مسئولیت این بخش را بر عهده گرفته و قراردادی نیز در این زمینه منعقد شده است تا بازخوردهای شهروندان را دریافت و ارزیابی کند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز ادامه داد: هدف از این اقدام، آن است که صرفاً آمار ثبت تماسها و درخواستها ملاک ارزیابی نباشد، بلکه کیفیت پاسخگویی، نحوه پیگیری و میزان رضایت شهروندان نیز مورد سنجش قرار گیرد.
تقویت سامانه ۱۳۷ و راهاندازی ظرفیت اورژانس ۱۳۷ زارعی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت حوزه سامانه ۱۳۷ تأکید کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که حوزه ۱۳۷ از نظر نظارت، کنترل و سرعت پاسخگویی تقویت شود.
او با اشاره به ظرفیت «اورژانس ۱۳۷» افزود: این ظرفیت با هدف آن شکل گرفته است که پیمانکاران مربوطه بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع برخی مشکلات و معضلات شهری، از جمله چالهها و خرابیهای موجود در سطح مناطق، اقدام کنند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: هرچه فرآیند ثبت درخواست، پیگیری، پاسخگویی و رفع مشکل سریعتر و شفافتر شود، اعتماد عمومی به مجموعه مدیریت شهری نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
او تأکید کرد: هدف نهایی از توسعه ابزارهای هوشمند و تقویت سامانههای ارتباطی شهرداری، صرفاً استفاده از فناوری نیست؛ بلکه باید این فناوری در خدمت مردم قرار گیرد، صدای شهروندان را بهتر به مدیریت شهری منتقل کند، فرآیند رسیدگی فرآیند رسیدگی را سرعت ببخشد و در نهایت به افزایش رضایت و اعتماد عمومی منجر شود.
منبع: شورای شهر شیراز