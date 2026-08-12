باشگاه خبرنگاران جوان - در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان فارس از کتاب «فارسی را یاد می‌گیرم» با هدف تقویت زبان فارسی و ارتقای مهارت‌های زبانی دانش آموزان در مناطق دوزبانه رونمایی شد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در حاشیه رونمایی از این کتاب، ضمن معرفی ویژگی‌های اثر، بر نقش آن در ایجاد پیوندی مستحکم میان دانش آموزان مناطق مختلف استان با زبان رسمی و مشترک کشور تأکید شد.

ژیلا حیدری گفت: این کتاب جایگزین کتاب درسی نیست و به عنوان یک بسته حمایتی و تکمیلی آموزشی طراحی شده است.

او گفت: این کتاب در معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس و با مشارکت سرگروه‌های اموزشی و متخصصان حوزه ادبیات و زبان فارسی تالیف شده است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس گفت: مخاطبان اصلی آن، کودکان دوزبانه‌ای هستند که دوره پیش دبستانی را نگذرانده‌اند و در آغاز ورود به پایه اول نیازمند حمایت بیشتری در یادگیری زبان فارسی هستند.

او گفت: این کتاب برای تقویت مهارت‌های زبانی دانش آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی، به ویژه دانش آموزانی که سال تحصیلی گذشته را بیشتر به صورت مجازی گذرانده‌اند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

حیدری گفت: این اثر با رویکردی تربیتی، ضمن توجه به اقتضائات زبانی و فرهنگی دانش آموزان مناطق دوزبانه، بر تقویت زبان فارسی به عنوان زبان مشترک و رسمی کشور و پیوند آن با مؤلفه‌های هویت ایرانی، اسلامی تأکید دارد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس گفت: این کتاب می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقای فرصت‌های برابر آموزشی، توسعه مهارت‌های زبانی دانش آموزان و تقویت هویت فرهنگی نسل آینده در استان فارس به شمار آید.

حیدری گفت: تالیف این کتاب در راستای عدالت آموزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر یادگیری برای همه دانش‌آموزان انجام شده است؛ چراکه تفاوت در پیشینه زبانی، فرهنگی یا میزان برخورداری از فرصت‌های آموزشی نباید مانعی برای یادگیری مؤثر کودکان باشد.

حیدری گفت: در تدوین محتوای این کتاب تلاش شده است ضمن تقویت مهارت‌های زبان فارسی، به زمینه‌های فرهنگی و زیستی دانش‌آموزان و مؤلفه‌های هویت ایرانی ـ اسلامی نیز توجه شود.

او گفت: این کتاب در اختیار مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان فارس قرار خواهد گرفت تا متناسب با نیاز دانش‌آموزان، در فرایند آموزش و حمایت از یادگیری آنان مورد استفاده قرار گیرد.

در آیین رونمایی از این کتاب دکتر رضوان حکیم زاده؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دکتر حسینعلی امیری؛ استاندار فارس و محسن کلاری؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس حضور داشتند.

منبع: آموزش و پرورش فارس