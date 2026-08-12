مذاکرات فدراسیون غنا با کارلوس کی‌روش بر سر دستمزد سالانه ۱.۸ میلیون دلاری به بن‌بست رسید و احتمال جدایی این مربی مطرح است.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق گزارش سایت «Africa Top Sports»، مذاکرات فدراسیون فوتبال غنا برای تمدید قرارداد با کارلوس کی‌روش، مربی سابق تیم ملی ایران، به دلیل اختلاف بر سر دستمزد با شکست مواجه شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کی‌روش برای تمدید بلندمدت قرارداد خود، سالانه ۱.۸ میلیون دلار درخواست کرده که با مخالفت قاطع فدراسیون رو‌به‌رو شده است.

ابراهیم سانی دارا، مدیر سابق ارتباطات فدراسیون غنا، تأکید کرد که این کشور توان مالی پرداخت هزینه‌های سنگین کی‌روش و کادر فنی بزرگ او را ندارد؛ وی اشاره کرد که حتی رقم ۱۵۰ هزار دلار در ماه نیز فراتر از توان بودجه‌ای است که برای این پست در نظر گرفته شده است.

کی‌روش که پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ هدایت غنا را بر عهده گرفت، موفق شد با کسب ۴ امتیاز، این تیم را به مرحله یک‌شانزدهم نهایی برساند، هرچند در نهایت مقابل کلمبیا شکست خورد. در حال حاضر، فدراسیون غنا در حال بررسی پایان همکاری با این مربی پرتغالی و مذاکره با گزینه‌های مختلف برای جایگزینی اوست.

برچسب ها: کارلوس کیروش ، غنا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
آقای سید مهدی عابددی یان زیدی
۱۷:۲۶ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
سرمربی تیم ملی ایران آقای امیر قلعه نویی بوده ودر کنار سرمربی تیم ملی فوتبال ایران چند مربی خوبی قرار بگیرد
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