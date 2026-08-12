باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی در سخنرانی خود در نشست افتتاحیه با بیان اینکه همکاری نزدیکتر میان کشورهای عضو بریکس میتواند نقش مهمی در تقویت ثبات، اعتماد و توسعه پایدار ایفا کند، تصریح کرد: بریکس زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت که بتواند گفتوگوهای سیاستی را به ابتکارات عملی و سازوکارهای اجرایی تبدیل کند.
وی با اشاره به شرایط سخت و پیچیده منطقهای و بینالمللی و نیز تجاوز نظامی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی و مالی بدون صلح، احترام به حقوق بینالملل و رعایت اصول منشور ملل متحد، دستیافتنی نیست.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تداوم مشارکت فعال ایران در چهارچوب بریکس، گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای عضویت، حضوری فعال و مسئولانه در کارگروههای تخصصی بریکس داشته و در حوزههایی همچون پرداختهای فرامرزی، استفاده از ارزهای ملی، فناوریهای مالی، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و تامین مالی پایدار مشارکت کرده است.
همتی در ادامه، بر حمایت از ابتکاراتی تاکید کرد که بتوانند هزینه و ریسک مبادلات را کاهش دهند، استفاده از ارزهای ملی را تسهیل کنند و زیرساختهای پرداخت را میان کشورهای عضو به یکدیگر نزدیکتر سازند.
وی بانک توسعه جدید بریکس را یکی از مهمترین دستاوردهای نهادی این گروه دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تعاملات خود را با این نهاد گسترش داده و مسیر عضویت در آن را با همکاری و حمایت اعضای محترم دنبال کند.
رئیسکل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بریکس میتواند سهمی مؤثرتر در شکلدهی به معماری مالی بینالمللی فراگیرتر، متوازنتر و مقاومتر ایفا کند.
همچنین، همتی امروز با سانجی مالهوترا، همتای هندی خود، دیدار کرد. طرفین در این دیدار درباره مهمترین تحولات اقتصادی و مالی بینالمللی، ظرفیتهای همکاری میان نظام بانکی دو کشور و راهکارهای تقویت تعاملات پولی و بانکی ایران و هند تبادل نظر کردند.
در این دیدار همچنین بر اهمیت توسعه همکاریهای دوجانبه، استفاده از ظرفیت سازوکارهای چندجانبه و استمرار رایزنی میان بانکهای مرکزی دو کشور در راستای تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی تاکید شد.
دیدار همتی و مالهوترا با هدف گسترش همکاریهای اقتصادی و بانکی میان کشورهای عضو این سازمان و تقویت هماهنگی در مواجهه با تحولات اقتصاد جهانی انجام شد.
منبع: بانک مرکزی