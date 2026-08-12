رئیس کل بانک مرکزی ایران در نخستین روز نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی بریکس در هند بر ضرورت تقویت همکاری‌های عملی میان اعضای بریکس در حوزه‌های پولی و مالی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی در سخنرانی خود در نشست افتتاحیه با بیان اینکه همکاری نزدیک‌تر میان کشورهای عضو بریکس می‌تواند نقش مهمی در تقویت ثبات، اعتماد و توسعه پایدار ایفا کند، تصریح کرد: بریکس زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت که بتواند گفت‌وگوهای سیاستی را به ابتکارات عملی و سازوکارهای اجرایی تبدیل کند.

وی با اشاره به شرایط سخت و پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز تجاوز نظامی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی و مالی بدون صلح، احترام به حقوق بین‌الملل و رعایت اصول منشور ملل متحد، دست‌یافتنی نیست.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تداوم مشارکت فعال ایران در چهارچوب بریکس، گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای عضویت، حضوری فعال و مسئولانه در کارگروه‌های تخصصی بریکس داشته و در حوزه‌هایی همچون پرداخت‌های فرامرزی، استفاده از ارزهای ملی، فناوری‌های مالی، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و تامین مالی پایدار مشارکت کرده است.

همتی در ادامه، بر حمایت از ابتکاراتی تاکید کرد که بتوانند هزینه و ریسک مبادلات را کاهش دهند، استفاده از ارزهای ملی را تسهیل کنند و زیرساخت‌های پرداخت را میان کشورهای عضو به یکدیگر نزدیک‌تر سازند.

وی بانک توسعه جدید بریکس را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نهادی این گروه دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تعاملات خود را با این نهاد گسترش داده و مسیر عضویت در آن را با همکاری و حمایت اعضای محترم دنبال کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بریکس می‌تواند سهمی مؤثرتر در شکل‌دهی به معماری مالی بین‌المللی فراگیرتر، متوازن‌تر و مقاوم‌تر ایفا کند.

همچنین، همتی امروز با سانجی مالهوترا، همتای هندی خود، دیدار کرد. طرفین در این دیدار درباره مهم‌ترین تحولات اقتصادی و مالی بین‌المللی، ظرفیت‌های همکاری میان نظام بانکی دو کشور و راهکارهای تقویت تعاملات پولی و بانکی ایران و هند تبادل نظر کردند.

در این دیدار همچنین بر اهمیت توسعه همکاری‌های دوجانبه، استفاده از ظرفیت سازوکارهای چندجانبه و استمرار رایزنی میان بانک‌های مرکزی دو کشور در راستای تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی تاکید شد.

دیدار همتی و مالهوترا با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی و بانکی میان کشورهای عضو این سازمان و تقویت هماهنگی در مواجهه با تحولات اقتصاد جهانی انجام شد.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: عبدالناصر همتی ، بریکس ، بانک مرکزی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۲۱:۲۳ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
دقیقآ حرف دل ما زده شد،فکر نکنم از بریکس آبی گرم بشه برای ما.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
اقدام عملی توانایی اقتصادی میخواهد که اعضای ضعیف بریکس این قدرت را ندارند همین چین ابرقدرت شریک تجاری دروغین ایران به دستور امریکای شیطان بزرگ پولهای ایران را بلوکه کرده نمیدهد جرات تخطی از دستورات شیطان بزرگ را ندارد چطور میتواند دلار را کنار گذاشته پول دیگری جایگزین آن در معاملات بکند !؟ امید چندانی به اعضای بریکس نیست ! از روی ترس یا منفعت یا محافظه کاری از دستورات امریکای نکبت تبعیت میکنند !
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
گفتند چشم می رسیم
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