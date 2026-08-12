باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در صدمین سالگرد تولد فیدل کاسترو، کارلوس فرناندز دِ کاسیو، معاون وزیر امور خارجه کوبا، بر لزوم الگوبرداری از روحیه مبارزه‌طلبانه رهبر فقید و بهره‌گیری از ایده‌های به جا مانده از او برای دفاع از حاکمیت کشور و سایر آرمان‌های بین‌المللی تاکید کرد.

فرناندز دِ کاسیو توضیح داد که «دفاع از حاکمیت ملی کوبا و عدم مصالحه بر سر همبستگی و تعهدات بین‌المللی، دو ستون اساسی سیاست خارجی کوبا را تشکیل می‌دهند.»

این گفتگو با عنوان «فیدل و سیاست خارجی انقلاب کوبا»، برجسته‌ترین ویژگی‌های میراث کاستروی فقید در این زمینه را بررسی کرد.

مشارکت در تحقق عدالت

بنابراین، او گفت: «در صدمین سالگرد او، ما باید از این فرصت استفاده کنیم تا آموزه‌های مربوط به مسائل بین‌المللی را که یک رهبر انقلابی برای ما به جا گذاشته است، به طور گسترده‌تری در کوبا و سراسر جهان گسترش دهیم.»

او خاطرنشان کرد که آرزوی کاسترو «دفاع از حق مسلم کشورش برای برخورداری از حاکمیت کامل و مطلق و همکاری در کنار مردم شجاع کوبا برای کمک به دستیابی به عدالت یا پایان دادن به بی‌عدالتی در سراسر جهان» است.

فرناندز دِ کاسیو گفت که آموزه‌های کاسترو در مورد سیاست خارجی «در کتاب‌ها یا مطالب آموزشی تدوین نشده‌اند، بلکه در بحبوحه مبارزات روزانه او در طول رهبری کشوری که در حال انقلاب و بازپس‌گیری استقلال خود بود، شکل گرفته‌اند.»

او بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ را به عنوان یکی از برجسته‌ترین رویداد‌هایی که تعهد کاسترو به حاکمیت ملی را منعکس می‌کرد، ذکر کرد و به امتناع او در آن زمان از قرار دادن خاک کوبا در معرض هرگونه بازرسی یا ترتیباتی که حق دولت برای تصمیم‌گیری در داخل مرز‌های خود را نقض می‌کرد، اشاره کرد.

کوبا یک کشور مستقل است

کاسترو در جریان مذاکراتش با یو تانت، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است: «کوبا یک کشور مستقل است، نه بیشتر و نه کمتر از هر کشور عضو دیگر سازمان ملل متحد.» او تأکید کرد که موضع کوبا بر اساس اصل «پذیرش آنچه مطابق با قوانین بین‌المللی است، مشروط بر اینکه منجر به کاهش حاکمیت کشور نشود» استوار است.

فرناندز د کاسیو همچنین به تثبیت اصل «عدم قرار دادن تعهدات کوبا در همبستگی با مردم و جنبش‌های آزادی‌بخش به موضوع مذاکره» توسط کاسترو و به مذاکرات کوبا و آمریکا در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اشاره کرد، زمانی که واشنگتن تلاش کرد عادی‌سازی روابط با هاوانا را به تغییر مواضع خود در مورد مسائل آمریکای لاتین و آفریقا مرتبط کند.

او گفت که کوبا در آن مذاکرات روشن کرد که «کمک ما به دوستان آفریقایی‌مان قابل مذاکره نیست» و روابط و تعهداتی که با کشور‌های دوست برقرار کرده است «نمی‌تواند بهای هیچ گونه بهبود روابط دوجانبه با آمریکا باشد».

کاسترو و نقد نظام اقتصادی بین‌المللی

معاون وزیر امور خارجه کوبا در مورد جنبه دیگری از میراث فیدل، به مشارکت‌های او در نقد نظام اقتصادی بین‌المللی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که او نابرابری جهانی را به میراث استعماری، مسابقه تسلیحاتی و الگو‌های ناپایدار تولید و مصرف مرتبط می‌دانست.

او افزود که فیدل از همان ابتدا در مورد خطرات زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی هشدار داده بود و از هدایت منابع صرف‌شده برای تسلیحات به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور‌های در حال توسعه حمایت کرده بود.

شایان ذکر است که اکنون آمریکا در حال اعمال محاصره‌ای خفه‌کننده بر کوبا است، در حالی که این کشور بدترین بحران اقتصادی خود را در دهه‌های اخیر تجربه می‌کند، بحرانی که با تحریم نفتی اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ژانویه، به عنوان بخشی از یک کمپین فشار جامع، تشدید شده است.

منبع: المیادین