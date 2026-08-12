باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی هماهنگی و برنامه‌ریزی «آرت اکسپو» شیراز اکسپو ۱۴۰۵ برگزار شد.

محور اصلی این نشست، بررسی راهکار‌های ارتقای کیفیت برنامه‌های هنری و فرهنگی، حضور پررنگ صنایع‌دستی و گردشگری کشور و استان فارس، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تخصصی و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، تاریخی و تمدنی فارس و ایران در جریان برگزاری این رویداد بین‌المللی بود.

مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با تأکید بر اهمیت برگزاری حرفه‌ای شیراز اکسپو ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رویداد باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری و گردشگری استان، تصویری شایسته و توانمند از فارس و ایران به مخاطبان داخلی و خارجی ارائه کند.

او افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نیرو‌های متخصص و توجه به کیفیت محتوا و نحوه ارائه، از الزامات موفقیت شیراز اکسپو ۱۴۰۵ است و باید تلاش شود این رویداد در تراز یک نمایشگاه بین‌المللی و با اثربخشی مطلوب برگزار شود.

مهدی پارسایی، معاون گردشگری و زیارت استانداری فارس، با تأکید بر اهمیت نگاه راهبردی به شیراز اکسپو ۱۴۰۵، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی میان حوزه‌های گردشگری، فرهنگ، هنر، اقتصاد و صنعت نمایشگاهی دانست.

او گفت: شیراز اکسپو ۱۴۰۵ باید بتواند تصویری واقعی، جذاب، حرفه‌ای و در شأن ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران به مخاطبان ارائه کند؛ تصویری که برای مردم ایران، میهمانان، فعالان اقتصادی و فرهنگی و مخاطبان بین‌المللی جذاب و ماندگار باشد.

پارسایی افزود: هنر و فرهنگ می‌توانند فراتر از یک برنامه جنبی، به زبان ارتباطی مؤثر ایران با جهان تبدیل شوند و ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی و فرهنگی کشور را با شیوه‌ای خلاقانه و قابل فهم به مخاطبان معرفی کنند.

معاون گردشگری و زیارت استانداری فارس همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت متخصصان و نیرو‌های خلاق برای ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی و هنری این رویداد تأکید کرد.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، نیز با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف، برگزاری موفق شیراز اکسپو ۱۴۰۵ را نیازمند برنامه‌ای منسجم و حرفه‌ای دانست.

او گفت: موفقیت یک رویداد بین‌المللی تنها به برگزاری آن محدود نمی‌شود؛ بلکه کیفیت اجرا، نحوه ارائه، انسجام محتوایی، تبلیغات هدفمند، رعایت استاندارد‌های حرفه‌ای و میزان اثرگذاری برنامه‌ها، جایگاه واقعی این رویداد را تعیین خواهد کرد.

مجرب افزود: برای آنکه آرت اکسپو بتواند به بخشی اثرگذار و ماندگار از شیراز اکسپو تبدیل شود، باید از ظرفیت هنرمندان، گروه‌های فرهنگی، طراحان، متخصصان تبلیغات، تولیدکنندگان محتوا و تیم‌های اجرایی حرفه‌ای استفاده شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس تصریح کرد: ترکیب ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری با توانمندی‌های فرهنگی و هنری می‌تواند تصویری کامل‌تر از ظرفیت‌های استان فارس و ایران در برابر مخاطبان داخلی و خارجی ایجاد کند.

محسن نهاوندی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، با اشاره به اهمیت آماده‌سازی زیرساخت‌ها و هماهنگی میان کمیته‌های تخصصی، بر ضرورت اجرای برنامه‌هایی منسجم، کیفی و متناسب با شأن یک رویداد بین‌المللی تأکید کرد.

او گفت: فضای نمایشگاهی شیراز اکسپو باید علاوه بر ارائه ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری، فرصتی برای معرفی هنر، فرهنگ، تاریخ و دستاورد‌های تمدنی ایران باشد و بتواند بخشی از هویت و غنای فرهنگی کشور را در قالبی حرفه‌ای، خلاقانه و جذاب به نمایش بگذارد.

نهاوندی افزود: هدف باید این باشد که بازدیدکننده داخلی و خارجی، علاوه بر مشاهده توانمندی‌های اقتصادی و تجاری، با بخشی از فرهنگ، هنر، تاریخ و هویت ایران نیز ارتباط برقرار کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغات نوین، فناوری‌های روز و تولید محتوای حرفه‌ای برای معرفی برنامه‌های آرت اکسپو تأکید کرد.

آرت اکسپو؛ ایران را با زبان هنر روایت کنیم

یکی از محور‌های مهم مطرح‌شده در این نشست، طراحی و اجرای برنامه‌های هنری و فرهنگی با رویکردی نوآورانه، خلاقانه و مخاطب‌محور بود.

بر این اساس، بهره‌گیری از آثار هنری فاخر، ظرفیت هنرمندان فارس و کشور، هنر‌های تجسمی، صنایع‌دستی، عناصر هویتی و تاریخی، نماد‌های فرهنگی و جلوه‌های تمدنی ایران می‌تواند بخش مهمی از هویت بصری و محتوایی آرت اکسپو را شکل دهد.

همچنین بر استفاده هدفمند از رسانه‌ها، شبکه‌های ارتباطی، ابزار‌های تبلیغاتی نوین، فناوری‌های دیجیتال و تولید محتوای حرفه‌ای تأکید شد تا برنامه‌های هنری و فرهنگی، علاوه بر جذابیت بصری، پیام هویتی و فرهنگی خود را به شکلی مؤثر به مخاطبان ایرانی و بین‌المللی منتقل کنند.

شیراز؛ نقطه پیوند اقتصاد، فرهنگ، هنر و گردشگری

شیراز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری ایران، ظرفیت ویژه‌ای برای میزبانی رویداد‌های بین‌المللی دارد. از این منظر، شیراز اکسپو ۱۴۰۵ می‌تواند فرصتی برای ایجاد پیوندی مؤثر میان اقتصاد، تجارت، گردشگری، فرهنگ و هنر و ارائه تصویری تازه و حرفه‌ای از ظرفیت‌های ایران باشد.

در همین راستا، اعضای حاضر در نشست بر تداوم جلسات تخصصی، تقسیم دقیق مسئولیت‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و خلاق و توجه جدی به کیفیت محتوای هنری و فرهنگی تأکید کردند.

هدف مشترک؛ برگزاری رویدادی در تراز بین‌المللی

در پایان این نشست، اعضای حاضر دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های خود را برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن شیراز اکسپو ۱۴۰۵ و ارتقای سطح کیفی آرت اکسپو ارائه کردند و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و خلق برنامه‌هایی اثرگذار و ماندگار تأکید شد.

هدف نهایی، ارائه تصویری شایسته، حرفه‌ای و جذاب از فرهنگ، هنر، تاریخ و هویت ایرانی ـ اسلامی به میهمانان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی عنوان شد؛ تصویری که بتواند ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران را نه صرفاً در قالب یک نمایشگاه، بلکه در قالب روایتی زنده، خلاقانه و جهانی از ایران به مخاطبان معرفی کند.

شیراز اکسپو ۱۴۰۵ می‌تواند فراتر از یک رویداد نمایشگاهی، به بستری برای گفت‌وگوی فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های هنری و گردشگری، توسعه تعاملات بین‌المللی و روایت بخشی از تاریخ و تمدن ایران با زبان هنر تبدیل شود؛ رویدادی که در صورت همراهی با برنامه‌ریزی دقیق، محتوای فاخر و اجرای حرفه‌ای، می‌تواند تصویری ماندگار از شیراز و ایران در ذهن مخاطبان داخلی و جهانی بر جای بگذارد.

منبع: صمت فارس