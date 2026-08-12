باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ حجتالاسلام والمسلمین مهدی دادآفرین، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان یزد، با اشاره به اعزام هیئتهای مذهبی این استان به مشهد مقدس، اظهار کرد: هرساله هیئتهای مذهبی یزد با هدف عرض ارادت به ساحت مقدس اهلبیت (ع) در ایام سوگواری پایان ماه صفر در مشهد حضور مییابند.
وی افزود: امسال ۱۱۰ هیئت عزاداری و موکب از استان یزد ضمن برپایی محافل سوگواری در نقاط مختلف مشهد، در حوزههای خدماترسانی، اسکان و پذیرایی از زائران نیز مشارکت فعال دارند.
حجتالاسلام دادآفرین با بیان اینکه این هیئتها عمدتاً در محدوده بابالجواد و اطراف حرم مطهر رضوی مستقر هستند، تصریح کرد: تجمع اصلی هیئتهای مذهبی یزد همزمان با روز رحلت رسول گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در ایوان و صحن مسجد جامع گوهرشاد برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این مراسم مداحان اهلبیت (ع) به مرثیهخوانی پرداخته و هیئتهای حاضر به سبک سنتی یزد، به سینهزنی و عزاداری خواهند پرداخت.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی یزد در پایان تأکید کرد: حضور هیئتهای یزدی در مشهد مقدس تنها محدود به مراسم عزاداری نیست؛ بلکه این گروهها با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، نقش مؤثری در ارائه خدمات و میزبانی از زائران در این ایام ایفا میکنند.