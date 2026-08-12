باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان پورحسین، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر گفت: همزمان با فرا رسیدن روز ملی دریای کاسپین و با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از زیستبومهای ساحلی، برنامه پاکسازی نوار ساحلی رودسر، سواحل چابکسر و کلاچای از گیاه مهاجم سنبل آبی و پسماندهای کشاورزی و انسانی با مشارکت دستگاههای اجرایی و نیروهای محلی برگزار شد.
او افزود: این برنامه با حضور فرماندار رودسر، بخشداران، شهرداران، کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، نیروهای راهداری و دهیاران و با هدف پاکسازی سواحل و جلوگیری از گسترش آلودگی و تهدیدات زیستمحیطی در نوار ساحلی دریای کاسپین انجام شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر با اشاره به اهمیت حفاظت از سواحل و زیستبوم دریای کاسپین تصریح کرد: روز دریای کاسپین به عنوان یک مناسبت مهم زیستمحیطی، فرصتی برای افزایش حساسیت عمومی و جلب مشارکت همه دستگاهها، جوامع محلی و اقشار مختلف مردم در حفاظت از این زیستبوم ارزشمند است.
پورحسین همچنین با بیان اینکه ورود آلایندهها و فاضلابهای تصفیه نشده به منابع آبی و دریای کاسپین از مهمترین تهدیدهای زیستمحیطی منطقه به شمار میرود، گفت: تداوم آلودگیهای ناشی از ورود فاضلاب، انباشت پسماند و پیامدهای تغییرات اقلیمی میتواند آثار نامطلوبی بر تنوع زیستی، منابع طبیعی، سلامت جامعه و اقتصاد و معیشت جوامع وابسته به دریای کاسپین داشته باشد.
به گفته او، حفاظت از دریای کاسپین نیازمند عزم و همکاری همهجانبه و مستمر است و نمیتوان حفاظت از این زیستبوم ارزشمند را تنها برعهده یک دستگاه دانست. رعایت الزامات زیستمحیطی، مدیریت صحیح پسماند، جلوگیری از ورود فاضلاب و آلایندهها به محیطهای آبی، حفاظت از زیستگاههای ساحلی و حرکت در چارچوب آمایش سرزمین، از مهمترین الزامات برای کاهش فشارهای وارد بر این زیستبوم است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر در پایان تأکید کرد: استمرار برنامههای پاکسازی، آموزش و فرهنگسازی و افزایش مشارکت جوامع محلی میتواند نقش مؤثری در صیانت از سواحل و کاهش تهدیدات زیستمحیطی داشته باشد و حفاظت از دریای کاسپین باید به یک مطالبه عمومی و مسئولیت مشترک تبدیل شود.
آشنایی کودکان و نوجوانان رودسری با اهمیت حفاظت از دریای خزر
پورحسین همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دریای خزر با هدف ارتقای آگاهی زیستمحیطی کودکان و نوجوانان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان خبر داد و گفت: در این کارگاه آموزشی، مطالبی درباره اهمیت دریای کاسپین، تنوع زیستی، ارزشهای زیستمحیطی، ضرورت حفاظت از زیستگاههای ساحلی و دریایی و نقش انسان در صیانت از این پهنه ارزشمند به زبان ساده و متناسب با گروه سنی شرکتکنندگان ارائه شد.
او با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگسازی محیط زیستی در میان نسل آینده افزود: آشنایی کودکان و نوجوانان با ارزشهای طبیعی و زیستمحیطی دریای کاسپین میتواند زمینهساز شکلگیری رفتارهای مسئولانه و مشارکت مؤثر آنان در حفاظت از محیط زیست باشد.
در بخش دیگری از این برنامه، مسابقه نقاشی با موضوع دریای کاسپین و حفاظت از محیط زیست برگزار شد و کودکان و نوجوانان شرکتکننده، برداشتها و نگاه خود را نسبت به دریا و ضرورت حفاظت از آن در قالب نقاشی به تصویر کشیدند.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان