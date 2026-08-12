نوار ساحلی رودسر، چابکسر و کلاچای همزمان با فرا رسیدن روز ملی دریای خزر از گیاه مهاجم سنبل آبی و انواع پسماند‌های کشاورزی و انسانی پاکسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان پورحسین، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر گفت: همزمان با فرا رسیدن روز ملی دریای کاسپین و با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از زیست‌بوم‌های ساحلی، برنامه پاکسازی نوار ساحلی رودسر، سواحل چابکسر و کلاچای از گیاه مهاجم سنبل آبی و پسماند‌های کشاورزی و انسانی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های محلی برگزار شد.

او افزود: این برنامه با حضور فرماندار رودسر، بخشداران، شهرداران، کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، نیرو‌های راهداری و دهیاران و با هدف پاکسازی سواحل و جلوگیری از گسترش آلودگی و تهدیدات زیست‌محیطی در نوار ساحلی دریای کاسپین انجام شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر با اشاره به اهمیت حفاظت از سواحل و زیست‌بوم دریای کاسپین تصریح کرد: روز دریای کاسپین به عنوان یک مناسبت مهم زیست‌محیطی، فرصتی برای افزایش حساسیت عمومی و جلب مشارکت همه دستگاه‌ها، جوامع محلی و اقشار مختلف مردم در حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند است.

پاکسازی سواحل رودسر در روز ملی دریای خزر

پورحسین همچنین با بیان اینکه ورود آلاینده‌ها و فاضلاب‌های تصفیه نشده به منابع آبی و دریای کاسپین از مهمترین تهدید‌های زیست‌محیطی منطقه به شمار می‌رود، گفت: تداوم آلودگی‌های ناشی از ورود فاضلاب، انباشت پسماند و پیامد‌های تغییرات اقلیمی می‌تواند آثار نامطلوبی بر تنوع زیستی، منابع طبیعی، سلامت جامعه و اقتصاد و معیشت جوامع وابسته به دریای کاسپین داشته باشد.

پاکسازی سواحل رودسر در روز ملی دریای خزر

به گفته او، حفاظت از دریای کاسپین نیازمند عزم و همکاری همه‌جانبه و مستمر است و نمی‌توان حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند را تنها برعهده یک دستگاه دانست. رعایت الزامات زیست‌محیطی، مدیریت صحیح پسماند، جلوگیری از ورود فاضلاب و آلاینده‌ها به محیط‌های آبی، حفاظت از زیستگاه‌های ساحلی و حرکت در چارچوب آمایش سرزمین، از مهمترین الزامات برای کاهش فشار‌های وارد بر این زیست‌بوم است.

پاکسازی سواحل رودسر در روز ملی دریای خزر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر در پایان تأکید کرد: استمرار برنامه‌های پاکسازی، آموزش و فرهنگ‌سازی و افزایش مشارکت جوامع محلی می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از سواحل و کاهش تهدیدات زیست‌محیطی داشته باشد و حفاظت از دریای کاسپین باید به یک مطالبه عمومی و مسئولیت مشترک تبدیل شود.

پاکسازی سواحل رودسر در روز ملی دریای خزر

آشنایی کودکان و نوجوانان رودسری با اهمیت حفاظت از دریای خزر 

پورحسین همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دریای خزر با هدف ارتقای آگاهی زیست‌محیطی کودکان و نوجوانان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان خبر داد و گفت: در این کارگاه آموزشی، مطالبی درباره اهمیت دریای کاسپین، تنوع زیستی، ارزش‌های زیست‌محیطی، ضرورت حفاظت از زیستگاه‌های ساحلی و دریایی و نقش انسان در صیانت از این پهنه ارزشمند به زبان ساده و متناسب با گروه سنی شرکت‌کنندگان ارائه شد.

پاکسازی سواحل رودسر در روز ملی دریای خزر

او با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگسازی محیط زیستی در میان نسل آینده افزود: آشنایی کودکان و نوجوانان با ارزش‌های طبیعی و زیست‌محیطی دریای کاسپین می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتار‌های مسئولانه و مشارکت مؤثر آنان در حفاظت از محیط زیست باشد.

پاکسازی سواحل رودسر در روز ملی دریای خزر

در بخش دیگری از این برنامه، مسابقه نقاشی با موضوع دریای کاسپین و حفاظت از محیط زیست برگزار شد و کودکان و نوجوانان شرکت‌کننده، برداشت‌ها و نگاه خود را نسبت به دریا و ضرورت حفاظت از آن در قالب نقاشی به تصویر کشیدند.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: پاکسازی سواحل ، دریای خزر
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