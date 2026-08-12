در سالروز رحلت جانسوز حضرت محمد مصطفی(ص)و شهادت امام حسن مجتبی (ع) شهر بانوی کرامت یکپارچه سیاهپوش و سوگوار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -همزمان با فرا رسیدن ۲۸ صفر، سالروز رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص) و شهادت سبط اکبر ایشان،کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع)، شهر مقدس قم و به ویژه بارگاه نورانی حرم مطهر حضرت معصومه (س)،شاهد حضور پرشور دسته‌های عزاداری است.

فضای حرم با پرچم‌های عزا و پارچه‌نوشته‌ها سیاهپوش شده است و عزاداران در غم این مصیبت بزرگ به سوگ نشسته‌اند .

هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم از نقاط مختلف شهر قم با حرکت به سمت این آستان مقدس، این مصیبت جانسوز را به بانوی کرامت تسلیت گفتند.

همزمان با رحلت پیامبر بزرگوار اسلام و شهادت امام حسن مجتبی (ع)؛ جمعی از مسئولین استان و مردم ، با حضور در بیوت آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی، با برگزاری مراسم عزاداری، مراتب تسلیت و سوگواری خود را به پیشگاه مقدس خاندان عصمت (ع) به ویژه امام زمان (عج) تقدیم کردند.

مراسم پر فیض قرائت زیارت پیامبر اکرم(ص) از راه دور هم پس از اقامه نماز عصر در حرم مطهر حضرت معصومه(س)و سایر اماکن مذهبی قم برگزار می شود .