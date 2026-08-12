منابع سیاسی عراق از افزایش فشار و دخالت آمریکا در روند تکمیل کابینه علی الزیدی خبر دادند‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تلاش‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای تکمیل کابینه دولتش با مانع‌تراشی جدید آمریکا رو‌به‌رو شده است. فشار واشنگتن بر بغداد برای حل مسئله سلاح الحشدالشعبی افزایش یافته است، و این همزمان با سفر غیرمنتظره سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، به بغداد بوده است.

به گفته منابع سیاسی آگاه، مانع‌تراشی آمریکا، رایزنی‌ها برای تکمیل سمت‌های خالی وزارتخانه‌ها را مختل کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که واشنگتن بغداد را از ملاحظات خود در مورد تعدادی از نام‌های معرفی شده برای تصدی سمت‌های وزارتی مطلع کرد.

بغداد تلاش می‌کند تا طرحی را برای محدود کردن سلاح‌ها به دولت پیش ببرد، در حالی که با مقاومت الحشدالشعبی رو‌به‌رو است، از سویی دیگر واشنگتن برای اجرای این طرح قبل از تاریخ تعیین شده تلاش می‌کند.

عصر دوشنبه، الزیدی در جلسه‌ای با نیرو‌های «چارچوب هماهنگی» اعلام کرد که به تکمیل تشکیل دولت خود نزدیک شده است. این دولت در ماه مه گذشته با ۱۴ وزارتخانه رای اعتماد گرفت، در حالی که ۹ وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌های دفاع، کشور، آموزش عالی و برنامه‌ریزی هنوز خالی است.

دخالت آمریکایی‌ها در امور داخلی عراق

به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، منابع سیاسی گفتند که تام باراک، فرستاده آمریکا به عراق، در تماس‌های خود با مقامات عراقی در مورد برخی از نامزد‌های پست‌های وزارتی، به ویژه چهره‌هایی که با گروه‌های مقاومت ارتباط دارند، ابراز تردید کرده است.

به گفته این منابع، اختلافات داخلی بین نیرو‌های سیاسی در مورد توزیع مناصب هنوز وجود دارد، اما پس از دخالت شدید آمریکا در امور داخلی عراق، دیگر تنها عامل تاخیر در تشکیل دولت نیستند.

در این شرایط، به نظر می‌رسد که تکمیل دولت دیگر صرفاً به توزیع پست‌های وزارتی بین نیرو‌های پیروز در انتخابات محدود نمی‌شود، بلکه بیش از پیش به آینده رابطه دولت و جناح‌ها و توازن بین فشار‌ آمریکا و رابطه با ایران گره خورده است.

منبع: الخلیج آنلاین