شهروندخبرنگار ما تصاویری از حال و هوای مردم صالح آباد در روزهای پایانی ماه صفر را ه نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با بیست وهشتم صفر، سالروز رحلت شهادت گونه پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبر ایشان، امام حسن مجتبی (ع)، یکصد و شصت و چهارمین تجمع خودجوش مردمی «میثاق با ولایت» با حضور پرشور مردم ولایتمدار در مزار مطهر شهدای شهر صالح آباد برگزار شد. این آئین پرشکوه که به همت خودجوش مردم مؤمن و انقلابی صالح آباد و در ادامه سنت دیرینه میثاق با ولایت برگزار شد، جلوه‌ای از ارادت و دلدادگی این شهر به ساحت مقدس پیامبر رحمت (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بود؛ جمعیتی که با دلی سوگوار و چشمانی اشکبار، عشق به رسول الله (ص) و وفاداری به مسیر ولایت را بار دیگر به نمایش گذاشتند. این مراسم معنوی با قرائت زیارت پرفیض عاشورا با نوای دلنشین کربلایی سالار صفری آغاز شد و در ادامه، کربلایی مرتضی یگانه با اجرای آئینی خود، حال و هوای عاشورایی خاصی به مجلس بخشید. سپس حجت الاسلام والمسلمین اباذر طالبی در سخنانی ضمن تسلیت این مصیبت عظما، به تبیین ابعاد شخصیتی پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (علیهالسلام) و لزوم پایداری بر عهد و میثاق با ولایت در دوران غیبت پرداخت و از حضور پرشور و خودجوش مردم صالح آباد در این تجمع بزرگ مردمی قدردانی کرد.

گفتنی است تجمع خودجوش مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد در ایام ۲۸ صفر، به صورت خودجوش و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و اینک به یکصد و شصت و چهارمین ایستگاه خود رسیده است.
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منبع: حسن میرزایی - همدان

مزار شهدای صالح آباد در دهه پایانی صفر غرق در عزا و عشق شد

مزار شهدای صالح آباد در دهه پایانی صفر غرق در عزا و عشق شد

مزار شهدای صالح آباد در دهه پایانی صفر غرق در عزا و عشقس

مزار شهدای صالح آباد در دهه پایانی صفر غرق در عزا و عشق شد

مزار شهدای صالح آباد در دهه پایانی صفر غرق در عزا و عشق شد + عکس

مزار شهدای صالح آباد در دهه پایانی صفر غرق در عزا و عشق شد + عکس

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب
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