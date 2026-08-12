باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر راشدی اظهار کرد:روزانه حدود ۵.۵ میلیون لیتر بنزین در آذربایجان‌شرقی مصرف می‌شود که از این میزان، حدود ۳.۸ میلیون لیتر در پالایشگاه تبریز تولید و مابقی از سایر پالایشگاه‌های کشور از جمله پالایشگاه‌های اراک و اصفهان تامین می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت مصرف بنزین در کشور افزود: مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۱۳۲ میلیون لیتر می‌رسد که حدود ۱۱۰ میلیون لیتر آن در پالایشگاه‌های داخلی تولید و کسری حدود ۲۲ میلیون لیتری نیز از طریق واردات تامین می‌شود.

راشدی با بیان اینکه تداوم روند کنونی ضرورت مدیریت مصرف سوخت را بیش از گذشته نمایان می‌کند گفت: همراهی مردم و رعایت الگوی مصرف می‌تواند نقش موثری در مدیریت منابع، کاهش فشار بر شبکه تامین و استمرار عرضه پایدار بنزین داشته باشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی با اشاره به پیچیدگی فرآیند تامین بنزین مورد نیاز استان ادامه داد:با وجود شرایط موجود، تامین و توزیع سوخت به صورت مستمر مدیریت می‌شود تا شهروندان با کمبود مواجه نشوند و بتوانند بدون دغدغه به سوخت مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

وی درباره میزان استفاده از کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد مصرف بنزین از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود و میزان سوختگیری با کارت جایگاه برای هر بار سوختگیری در هر جایگاه به ۱۵ لیتر محدود شده است.

راشدی بیان داشت: با توجه به شرایط موجود، پس از تعطیلات احتمال افزایش این میزان و بازگشت سقف سوختگیری به ۲۰ لیتر در هر بار وجود دارد.

وی از شهروندان خواست استفاده از کارت سوخت شخصی و سهمیه اختصاصی خود را در اولویت قرار دهند و خاطرنشان کرد:مدیریت مصرف سوخت نیازمند همکاری و همراهی مردم است و رعایت الگوی صحیح مصرف می‌تواند به مدیریت بهتر منابع و جلوگیری از ایجاد فشار مضاعف بر شبکه تامین و توزیع بنزین کمک کند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما