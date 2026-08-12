مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز از جلوگیری از هدررفت بیش از ۷۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در چهار ماه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تدوین دستورالعمل تعمیرات خطوط لوله از روش برش و تعویض به استفاده از اسلیو نوع B در منطقه پنج عملیات انتقال گاز، با رعایت استاندارد‌های فنی و ایمنی علاوه بر ارتقای پایداری شبکه سراسری و حفاظت از محیط زیست، تنها در چهار ماه نخست سال جاری از هدررفت بیش از ۷۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی جلوگیری کرد؛ دستاوردی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بیش از ۱۳۵ میلیون مترمکعب برسد.

کرم گودرزی مدیر منطقه با اعلام این خبر افزود: همسو با سیاست‌های کلان شرکت انتقال گاز ایران در حوزه مدیریت بهینه انرژی و صیانت از سرمایه‌های ملی، رویکرد تعمیرات خطوط لوله در منطقه از روش محافظه‌کارانه برش و تعویض (Cut & Replace) به استفاده از اسلیو نوع B تغییر یافته است؛ تغییری که با تکیه بر دانش فنی، مدیریت ریسک و توان متخصصان منطقه، فصل تازه‌ای در اجرای تعمیرات خطوط انتقال گاز گشوده است.

او با اشاره به اجرای این رویکرد در خط لوله ۴۲ اینچ اظهار داشت: پس از انجام عملیات پیگرانی هوشمند و شناسایی دقیق عیوب، به جای اجرای روش‌های متداول که مستلزم قطع جریان گاز، تخلیه حجم قابل توجهی از گاز، توقف بهره‌برداری و صرف زمان طولانی بود، تعمیرات در شرایط بهره‌برداری و بدون قطع جریان گاز انجام شد؛ اقدامی که ضمن حذف انتشار گاز در محیط زیست، از هدررفت ۳.۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی جلوگیری کرد.

گودرزی ادامه داد: این راهبرد در تعمیرات خط دهم سراسری نیز با موفقیت به اجرا درآمد و متخصصان منطقه با عبور از رویکرد‌های محافظه‌کارانه و اتکا به مدیریت علمی ریسک، توانستند در شرایط عملیاتی و با رعایت کامل الزامات ایمنی، از هدررفت بیش از ۱۹.۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی جلوگیری کنند.

مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز افزود: اجرای همین روش در تعمیرات خط سوم سراسری نیز دستاوردی ارزشمند به همراه داشت و با جلوگیری از هدررفت ۲۴.۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و سایر خطوط از جمله خط دوم و خط ۲۴ اینچ پتروشیمی ۳۰.۵ میلیون متر مکعب، مجموع صرفه‌جویی حاصل از این تحول راهبردی در چهار ماه نخست سال به بیش از ۷۸ میلیون مترمکعب رسید.

او افزایش پایداری و تاب‌آوری شبکه انتقال گاز، کاهش زمان اجرای تعمیرات، حذف توقف‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌های عملیاتی، حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از انتشار گاز و ارتقای قابلیت اطمینان خطوط انتقال را از مهم‌ترین مزایای این تغییر راهبردی عنوان کرد.

گودرزی گفت: با توجه به برنامه تعمیرات خطوط دوم، سوم، هشتم و دهم سراسری و همچنین خطوط لوله ۴۲ اینچ و خط ۲۴ اینچ پتروشیمی، پیش‌بینی می‌شود میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای این روش تا پایان سال از ۱۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فراتر رود که در شرایط کنونی، گامی مؤثر در حفظ منابع انرژی کشور و پایداری شبکه انتقال گاز خواهد بود.

او در پایان از تلاش‌های ارزشمند همکاران واحد‌های معاونت عملیات خطوط لوله، معاونت مهندسی و خدمات فنی بخش انرژی، بهره‌برداری، بازرسی فنی، تعمیرات، عملیات ساختمانی، HSED، واحد‌های ستادی و شرکت ملی گاز ایران تمامی کارکنان دخیل در اجرای این پروژه‌های ملی قدردانی کرد و اظهار داشت: سربازان خوش‌نام صنعت انتقال گاز با تکیه بر دانش، تعهد و روحیه جهادی، بار دیگر ثابت کردند که صیانت از سرمایه‌های ملی و استمرار ایمن انتقال گاز، همواره در اولویت خدمت‌رسانی آنان به مردم شریف ایران قرار دارد.

منبع: عملیاتی گاز فارس