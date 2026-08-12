باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شکست قمار ترامپ در خلیج فارس؛ ایران تسلیم نشد، متحدان عرب آمریکا ناامید شدند! + فیلم

تحلیلگر واشنگتن گفت: ایران تسلیم نشد و کشور‌های حاشیه خلیج فارس از ترامپ ناامیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن گفت: نه تنها ایران تسلیم نشد بلکه کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگر به ترامپ امیدی ندارند!

 

مطالب مرتبط
شکست قمار ترامپ در خلیج فارس؛ ایران تسلیم نشد، متحدان عرب آمریکا ناامید شدند! + فیلم
young journalists club

تاکید وزیر امورخارجه بر حق غنی سازی ایران + فیلم

شکست قمار ترامپ در خلیج فارس؛ ایران تسلیم نشد، متحدان عرب آمریکا ناامید شدند! + فیلم
young journalists club

بازی آمریکایی‌ها با واژگان/ «تغییر رژیم» یا «تغییر ماهیت» مسئله واقعا این است؟!

شکست قمار ترامپ در خلیج فارس؛ ایران تسلیم نشد، متحدان عرب آمریکا ناامید شدند! + فیلم
young journalists club

در دور سوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا چه گذشت؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت ده‌ها فلسطینی + فیلم
۵۴۴

یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت ده‌ها فلسطینی + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تنگه هرمز؛ ابزار قدرت ایران از نگاه مردم + فیلم
۵۲۸

تنگه هرمز؛ ابزار قدرت ایران از نگاه مردم + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم
۴۰۷

کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم
۳۱۹

آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم
۳۱۴

آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha