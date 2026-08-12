شکست قمار ترامپ در خلیج فارس؛ ایران تسلیم نشد، متحدان عرب آمریکا ناامید شدند! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u0627\u0631\u0634\u062f \u0645\u0624\u0633\u0633\u0647 \u0648\u0627\u0634\u0646\u06af\u062a\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0646\u0647 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0633\u0644\u06cc\u0645 \u0646\u0634\u062f \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u062e\u0644\u06cc\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0627\u0645\u06cc\u062f\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u0646\u062f!\n\u00a0\n