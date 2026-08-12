باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد صالحی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش سفر‌ها و حجم تردد وسایل نقلیه به مقصد استان در این ایام، محدودیت‌های ترافیکی به منظور ارتقای ایمنی، ایجاد کشش ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور در برخی محور‌های ارتباطی اعمال می‌شود.

او افزود: تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی در محور قدیم رشت ـ قزوین و بالعکس از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های چهارشنبه ۲۱ و جمعه ۲۳ مرداد ماه ممنوع شده است.

رئیس پلیس راه گیلان ادامه داد: در محور آستارا ـ اردبیل و بالعکس نیز تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی، از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه ۲۳ مرداد ممنوع خواهد بود.

سرهنگ صالحی از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی مطلع شوند و با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان