باشگاه خبرنگران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید حسین صفوی، رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: اکنون لیست انتظار برای کاشت حلزون شنوایی صفر شده است و سالیانه بین ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ عمل کاشت حلزون شنوایی در کشور انجام می‌شود.

به گفته وی، هزینه کاشت حلزون شنوایی حدود ۲۸ میلیون دلار است که همه این مبلغ توسط هیئت امنای صرفه جویی ارزی پرداخت خواهد شد. هزینه برخی داروهای گران قیمت نیز توسط هیئت امنای صرفه جویی ارزی پرداخت می‌شود.

صفوی تاکید کرد: کاشت حلزون شنوایی یکی از موضوعات مهم است که اگر در زمان طلایی انجام شود موضوع مشکل شنوایی تا حد زیادی بر طرف خواهد شد.