باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - خلیلالله صدر نورمحمدی، معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: منطقه آزاد ماکو سرزمین فرصتهای طلایی، زیباییها و ورودی مرز بازرگان و ترکیه است و سه شهرستان ماکو، شوط و پلدشت را دربرمیگیرد.
وی با قدردانی از مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره، معاونان و مدیران پیشین سازمان که در اجرای پروژههای عمرانی منطقه تلاش کردهاند، افزود: در سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۴ پروژه عمرانی در سطح سه شهرستان منطقه آزاد ماکو تعریف شده است.
تسهیل امور اربابرجوع در اولویت پروژههای عمرانی
معاون عمرانی منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه تسهیل و تسریع امور اربابرجوع یکی از اولویتهای مهم سازمان است، گفت: در حوزه عمرانی سه نگاه اصلی داریم که نخستین آن، ایجاد زیرساختهای اقتصادی با توجه به ظرفیت لجستیکی منطقه آزاد ماکو است.
نورمحمدی ادامه داد: با توجه به ماهیت لجستیکی و اقتصادی منطقه، تولید زمین برای سرمایهگذاران و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز این زمینها را در اولویت قرار دادهایم. منظور از تولید زمین، آمادهسازی و اجرای تسطیح، معابر و سایر اقدامات مورد نیاز و همچنین تأمین زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز برای سرمایهگذارانی است که به منطقه مراجعه میکنند.
وی افزود: در این حوزه تلاش میکنیم زمینهای آماده و دارای زیرساخت در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد تا زمینه فعالیت اقتصادی آنها فراهم شود.
گردشگری؛ دومین محور پروژههای عمرانی منطقه آزاد ماکو
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو، توسعه زیرساختهای گردشگری را دومین محور فعالیتهای عمرانی عنوان کرد و گفت: ماکو و پلدشت ظرفیتهای بسیار زیادی در حوزه گردشگری دارند و پروژههای متعددی در این زمینه تعریف شده است.
نورمحمدی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و طبیعی منطقه، از جمله آبگرم و سایر جاذبههای موجود، اظهار کرد: بخشی از پروژههای گردشگری پیش از حضور بنده تعریف شده بود و اکنون تلاش میکنیم این پروژهها را به مرحله اجرا یا انتخاب پیمانکار برسانیم.
وی تأکید کرد: گردشگری ماکو میتواند توسعه این منطقه را با شدت و شتاب بیشتری همراه کند و حتی برخی ظرفیتهای منطقه قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری در سطح ملی را دارند.
نورمحمدی با اشاره به پروژههای گردشگری درهرند و آبشار زندان افزود: همکاران ما در حال اجرای اقدامات لازم برای تبدیل این ظرفیتها به مقاصد گردشگری هستند.
مشارکت ۵۰ درصدی منطقه آزاد ماکو در زیباسازی شهری
وی سومین محور فعالیتهای عمرانی را اجرای پروژههای خدماتی منطقه آزاد عنوان کرد و گفت: مردم منطقه باید از ظرفیتهای منطقه آزاد منتفع شوند و افزایش رضایتمندی جامعه محلی برای سازمان اهمیت زیادی دارد.
معاون عمرانی منطقه آزاد ماکو با اشاره به اجرای پروژههای مبلمان و زیباسازی شهری اظهار کرد: در این زمینه با شهرداران منطقه تفاهمنامههایی منعقد کردهایم و سازمان منطقه آزاد ماکو به صورت ۵۰-۵۰ در اجرای پروژهها مشارکت میکند.
نورمحمدی افزود: این اقدامات را از ورودیها آغاز کردهایم و در محدوده بازرگان نیز برخی پروژهها در حال اجراست که سازمان در آنها مشارکت ۵۰ درصدی دارد.
وی با اشاره به برخی پروژههای عمرانی و ترافیکی در منطقه گفت: در سهراهی شوط که ورودی آن به دلیل وجود نیوجرسی مسدود شده بود، اقداماتی برای اصلاح وضعیت و ایجاد مسیر مناسب انجام شده است. این محدوده در گذشته شاهد تصادفات و سوانحی حتی منجر به فوت بوده و برای ارتقای ایمنی آن نیز اقداماتی انجام دادهایم.
ظرفیتهای گردشگری ماکو میتواند به قطب ملی تبدیل شود
معاون عمرانی منطقه آزاد ماکو با اشاره به ظرفیتهای گردشگری محدوده ماکو گفت: مناطقی مانند درهرند، آبشار زندان و دیگر جاذبههای طبیعی منطقه از ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری برخوردارند و تلاش میکنیم با اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی، شرایط را برای حضور گردشگران فراهم کنیم.
نورمحمدی همچنین به پروژههای عمرانی مرتبط با بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: بخشی از پروژههای عمرانی منطقه با هدف تسهیل در جابهجایی و ترانزیت محصولات کشاورزی اجرا میشود که این پروژهها در کنار طرحهای گردشگری و اقتصادی دنبال میشوند.
آمادهسازی اراضی برای ایجاد یک محدوده جدید سرمایهگذاری
وی در ادامه با اشاره به آمادهسازی اراضی در یکی از زونهای منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: در زون ۳، اراضی برای فعالیت سرمایهگذاران آمادهسازی شده و معابر با عرضهای ۶۰، ۴۰، ۲۰ و ۱۴ متر در این محدوده پیشبینی شده است.
معاون عمرانی منطقه آزاد ماکو افزود: با توجه به اینکه در محدوده بازرگان زمین آماده کافی برای پاسخگویی به تقاضای سرمایهگذاران وجود ندارد، سازمان بنا بر سیاستهای مدیرعامل و هیئتمدیره، آمادهسازی این اراضی را در دستور کار قرار داده تا سرمایهگذاران بتوانند در این محدوده فعالیت خود را آغاز کنند.
نورمحمدی درباره پروژهای که در مقابل اداره کل گمرک و در محدوده مرز بازرگان در حال اجراست نیز گفت: پروژه زیرگذر و ساختوسازی که در آن محدوده در حال انجام است، مربوط به سازمان منطقه آزاد ماکو نیست و در قالب یک سرمایهگذاری با مشارکت شهرداری، از چند سال قبل در حال اجراست. پروژه پارکینگ طبقاتی نیز در همان حوزه دنبال میشود.
توسعه شبکه فاضلاب در اولویت پروژههای خدماتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اجرای پروژههای خدماتی با محوریت نیازهای مردم تأکید کرد و گفت: مردم باید از فعالیتهای منطقه آزاد منتفع شوند و رضایتمندی جامعه محلی برای ما بسیار مهم است.
معاون عمرانی منطقه آزاد ماکو با اشاره به موضوع فاضلاب اظهار کرد: بحث فاضلاب از جمله موضوعاتی است که مردم به صورت مستقیم با آن مواجه هستند و سازمان منطقه آزاد ماکو، اجرای پروژههای مرتبط با تصفیهخانه و ساماندهی فاضلاب را در اولویت قرار داده است.