معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور گفت: چهار میلیون زائر ایرانی و خارجی برای حضور در آیین های عزاداری آخر ماه صفر وارد مشهد شده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عی‌اکبر پورجمشیدیان روز چهار شنبه در حاشیه بازدید از موکب های خدمت رسان به زائران پیاده در جاده ملک آباد-مشهد افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰هزار زائر پیاده وارد مشهد شده و یا در حال عزیمت به مشهد بوده و طی امروز و فردا وارد این شهر می شوند.

معاون وزیر کشور علاوه بر بازدید از موکب های خدمت رسان به زائران در مسیرهای جاده ای منتهی به مشهد و گفت وگو با زائران و متولیان موکب ها، از ایستگاه های نهادها و دستگاه‌های خدمت رسان دولتی و عمومی و شماری از هیات های مذهبی در داخل شهر مشهد نیز بازدید کرد و در جریان فعالیت این مجموعه ها قرار گرفت.

امیر الله شمقدری، معاون امنیتی، انتظامی استانداری خراسان رضوی نیز به ایرنا گفت: عصر امروز جلسه ستاد مرکزی اربعین و دهه پایانی صفر به ریاست معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور و شماری از مسوولان کشوری از وزارتخانه های مرتبط از جمله معاونین وزرا تشکیل خواهد شد.