بر اثر ۲ حادثه رانندگی در فارس ۹ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در پی وقوع ۲ حادثه رانندگی در جاده‌های فارس ۹ نفر مصدوم شدند و یک تن جان خود را از دست داد.

حادثه رانندگی در محور آباده با یک فوتی و ۴ مصدوم

 بر اثر واژگونی خودرو در محور آباده، یک نفر جان باخت و ۴ تن مصدوم شدند.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در محور آباده، گردنه کولی‌کش به سمت آباده، به مرکز ارتباطات ۱۱۵ نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه ۵ نفر دچار حادثه شدند، گفت: هر ۵ مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) خرمبید منتقل شدند.

وکیل زاده افزود: با توجه به وخامت حال یکی از مصدومان، با وجود تلاش کارشناسان اورژانس و گروه درمان بیمارستان، به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، کارشناسان اورژانس با ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

حادثه رانندگی در محور بیضا با ۵ مصدوم

انحراف خودرو در محور مواصلاتی شهرستان بیضا ۵ مصدوم به همراه داشت.

 ایزدی، مسئول اورژانس شهرستان بیضا اظهار کرد: با اعلام انحراف یک دستگاه خودرو سمند در محور قوام‌آباد ـ بانش در شهرستان بیضا، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شد.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم به همداه داشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس، اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به ۵ سرنشین خودرو در محل حادثه ارائه داده و یک تن از مصدومان، برای ادامه روند درمان به بیمارستان قمر بنی‌هاشم بیضا منتقل شد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، حادثه ، واژگونی خودرو
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