باشگاه خبرنگاران جوان - این آئین با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه و فرهنگسرای رسانه، فناوری، اطلاعات و خانواده و با حضور مخاطبان فرهنگسرا و عوامل صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی در مدرسه هدایت برگزار شد.

این آیین که از رسوم دیرینه مردم آذربایجان به شمار می‌رود، هر ساله در آخرین سه‌شنبه ماه صفر با هدف حفظ و پاسداشت سنت‌های بومی، تقویت همبستگی اجتماعی و انتقال میراث فرهنگی به نسل جوان برگزار می‌شود و جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و باورهای مردم منطقه دارد.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با پیشینه و فلسفه برگزاری آیین «منجوق سالماق»، در اجرای نمادین این رسم کهن نیز مشارکت کردند.

همچنین عوامل صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی با حضور در این برنامه، به تهیه و ضبط گزارش از این آیین سنتی پرداختند تا زمینه معرفی هرچه بیشتر این میراث فرهنگی ارزشمند فراهم شود.

برگزاری این برنامه در راستای حفظ هویت فرهنگی، احیای آیین‌های اصیل و ترویج سنت‌های بومی، از جمله برنامه‌های فرهنگی فرهنگسرای رسانه، فناوری، اطلاعات و خانواده بوده و با استقبال مخاطبان و علاقه‌مندان به فرهنگ و آداب و رسوم محلی همراه شد.

منبع: فرهنگسرای رسانه ارومیه