سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان از تداوم تلاش‌های اسلام‌آباد برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی تایید کرد که اسلام‌آباد تلاش‌های مداومی را برای آوردن آمریکا و ایران به میز مذاکره انجام می‌دهد و اجازه نمی‌دهد کسانی که می‌خواهند به روند صلح آسیب بزنند، موفق شوند.

اندرابی با اشاره به اینکه محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کرده، خاطرنشان کرد که این سفر فرصتی را برای بحث در مورد روابط دوجانبه به گونه‌ای که در خدمت صلح و ثبات منطقه باشد، فراهم می‌کند.

وی در مورد توافق مکه برای دفاع مشترک توضیح داد که این توافق نشان دهنده تمایل سه کشور (پاکستان، عربستان و ترکیه) برای افزایش توانایی‌هایشان در خدمت صلح در منطقه و مقابله با چالش‌های امنیتی پیش روی سه کشور است.

او افزود که این توافق، همانطور که وزیر امور خارجه پاکستان توصیف کرد، «تاریخی» بود و تاکید کرد که پاکستان نقش محوری در دستیابی به این توافق ایفا کرده است.

منبع: النشره

برچسب ها: ایران و آمریکا ، پاکستان و عربستان
خبرهای مرتبط
سناتور آمریکایی: تهران برد و واشنگتن باخت
انتقاد شدید شومر از عملکرد ترامپ در جنگ با ایران
هشدار نظامیان آمریکا به ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
مذاکره سم است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان شر نرسان بهدخیر تو امید نیست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
چقدر مگه واسه پاکستان این مذاکرات آب میخوره؟هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیره
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
کشور ایران بیشترین مرز را با کشور به اصطلاح دوست وبرادر ، پاکستان دارد و درعین حال پر دردسر ترین وناامن ترین مرز کشور عزیزمان است . چرا برای رفع جدی وحتمی این نا امنی با پاکستان رایزنی نمی کنید و توافقنامه وتفاهمنامه امضا نمی‌کنید؟
همش بحث تجارت و اقتصاد ؟ پس امنیت مرزها و جان مرزبانان مظلوم چی ؟؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
چه سودی برا پاکستان داره
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
رعیت آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
و ما دیگر میز مذاکره را قبول نداریم
۱۵:۴۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
و ما دیگر میز مذاکره را قبول نداریم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان غلط کرد مملکت روی هواس بس کنین این مذاکره بی نتیجه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان، عربستان و ترکیه هر سه شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار در منطقه بودن و هنوز هم هستند
۱
۱
پاسخ دادن
ایران حمله تروریست‌‎های الجولانی به لبنان را خنثی کرد
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
ونس: هدف اصلی جنگ با ایران، «نفت ارزان برای آمریکایی‌ها» است
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
نیوزویک: سخنگوی جنجالی کاخ سفید در دوره خود به «سپر رسانه‌ای» ترامپ تبدیل شد
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
سید الحوثی توهین آمریکا و اسرائیل به قرآن را محکوم کرد
آمریکا ۲۵ درصد از پهپاد‌های ریپر را در جنگ با ایران از دست داد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
آخرین اخبار
واشنگتن با اعلام موضع در مناقشه جزایر کوریل، خود را وارد تنش مسکو و توکیو کرد
زاخارووا: هنوز پیشنهاد رسمی برای توافق دریای سیاه دریافت نشده است
دو کشته در پی انفجار در دوما سوریه
واکنش اولیانوف به اظهارات ونس: منطق واشنگتن در قبال ایران «قابل درک نیست»
تله اس-۴۰۰؛ چگونه سامانه روسی مانع از ورود ترکیه به باشگاه اف-۳۵ شد
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس: یک نفتکش در تنگه هرمز هدف پهپاد قرار گرفت
وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواست توافق با ایران را اجرایی کند
فیچ: بدهی آمریکا تا ۲۰۲۸ به ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد
ادعای وزیر انرژی آمریکا: روزانه ۸ تا ۹ میلیون بشکه نفت از هرمز عبور می‌کند
تعرفه‌های غیرمعمول ترامپ بر واردات پهپاد به آمریکا
دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند
اوکراین پیشنهاد توقف متقابل حملات به اهداف غیرنظامی در دریای سیاه را به روسیه مطرح کرد
جروزالم پست: ارتش اسرائیل از سرعت «شگفت‌آور» بازسازی توان موشکی ایران غافلگیر شد
سنتکام مرگ ملوانان را انکار کرد، اما بحران سلامت روان در ناو لینکلن پابرجاست
وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اقدامات اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران شد
تشکیل گروه چندملیتی پهپاد‌های تهاجمی آمریکا در غرب آسیا
سید الحوثی توهین آمریکا و اسرائیل به قرآن را محکوم کرد
ونس: هدف اصلی جنگ با ایران، «نفت ارزان برای آمریکایی‌ها» است
نیوزویک: سخنگوی جنجالی کاخ سفید در دوره خود به «سپر رسانه‌ای» ترامپ تبدیل شد
ایران حمله تروریست‌‎های الجولانی به لبنان را خنثی کرد
آمریکا ۲۵ درصد از پهپاد‌های ریپر را در جنگ با ایران از دست داد
داماد ترامپ به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کند
وزیر صهیونیست: سوریه «غزه بعدی» است
سوئیس روایتی از بازماندگان غزه را به اسکار می‌فرستد
گرینلند حفاری شرکت نفتی مرتبط با ترامپ را به تعویق انداخت
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن جایگزین می‌شود
زلنسکی برای تأمین موشک‌های پاتریوت درخواست کمک کرد
لبنان توافق درباره کشور‌های ناظر خلع سلاح حزب‌الله را رد کرد
انصارالله پالایشگاه آرامکو در جنوب غربی عربستان را هدف قرار داد
ایتالیا فعلا توافق شنگن با اسپانیا را در حالت تعلیق نگه می‌دارد