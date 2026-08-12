باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی تایید کرد که اسلامآباد تلاشهای مداومی را برای آوردن آمریکا و ایران به میز مذاکره انجام میدهد و اجازه نمیدهد کسانی که میخواهند به روند صلح آسیب بزنند، موفق شوند.
اندرابی با اشاره به اینکه محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کرده، خاطرنشان کرد که این سفر فرصتی را برای بحث در مورد روابط دوجانبه به گونهای که در خدمت صلح و ثبات منطقه باشد، فراهم میکند.
وی در مورد توافق مکه برای دفاع مشترک توضیح داد که این توافق نشان دهنده تمایل سه کشور (پاکستان، عربستان و ترکیه) برای افزایش تواناییهایشان در خدمت صلح در منطقه و مقابله با چالشهای امنیتی پیش روی سه کشور است.
او افزود که این توافق، همانطور که وزیر امور خارجه پاکستان توصیف کرد، «تاریخی» بود و تاکید کرد که پاکستان نقش محوری در دستیابی به این توافق ایفا کرده است.
منبع: النشره