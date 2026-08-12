پس از تخلیه یک پایگاه نظامی در منطقه کوسرا در شمال کرانه باختری، ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست با نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی درگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منطقه کوسرا در شمال کرانه باختری پس از تخلیه یک پایگاه نظامی از این منطقه که پیش از این منطقه نظامی بسته اعلام شده بود، شاهد درگیری بین شهرک‌نشینان صهیونیستی و نیرو‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل بود.

طبق گزارش‌ها، ماموران پلیس مرزی به منطقه اعزام شده‌اند و ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در تلاش برای مهار اوضاع، در حال آماده‌سازی برای تقویت حضور خود با نیرو‌های اضافی است. در همین حال، فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، نشان می‌دهد که شهرک‌نشینان در حال برچیدن حصارها، مسدود کردن جاده‌ها و اعمال محاصره بر منطقه هستند که باعث تشدید تنش‌ها و مانع‌تراشی در حرکت نیرو‌های امنیتی می‌شود.

در یک تحول قابل توجه، آوی بلات، رئیس فرماندهی مرکزی رژیم تروریستی اسرائیل صبح از منطقه بازدید کرد، اما در حالی که درگیری‌ها هنوز ادامه داشت، آنجا را ترک کرد. او از منطقه و شهرک‌های مجاور بازدید کرد.

منابع امنیتی به رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل گفتند که خبر قصد برچیدن پایگاه شهرک‌نشینی در کوسرا، پیش از اجرای عملیات به رسانه‌ها درز کرده بود و همین امر باعث شد ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست پیش از آنکه نیرو‌های امنیتی بتوانند عملیات برچیدن را انجام دهند، به محل برسند. تا ظهر امروز هیچ دستگیری ثبت نشده است که نشان دهنده ادامه وضعیت تنش در منطقه و عدم وجود بازدارندگی فوری است.

منبع: آر تی

برچسب ها: شهرک نشینان صهیونیست ، ارتش اسرائیل ، کرانه باختری
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