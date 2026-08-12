باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - غلامرضا توکل شوریجه رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در نشست خبری با خبرنگاران با تأکید بر مخالفت خود با اجرای سد تنگسرخ در صورت بیتوجهی به ملاحظات زیستمحیطی گفت: اگر اجرای این پروژه بدون توجه به پیامدهای زیستمحیطی و حقابههای موجود انجام شود، نخستین آسیبها متوجه شیراز خواهد بود و نمیتوان در تصمیمی که با سلامت مردم ارتباط دارد، ملاحظات زیستمحیطی را نادیده گرفت.
او درباره آخرین وضعیت پروژه سد تنگسرخ اظهار کرد: یکی از اختلافنظرهای موجود در استان، تفاوت میان دیدگاههای فنی، مدیریتی و زیستمحیطی درباره این پروژه است.
نماینده شهرستانهای سروستان، خرامه و کوار، افزود: برخی مدیران و کارشناسان فنی، اجرای سد تنگسرخ را از نظر تأمین آب ضروری میدانند، اما در مقابل، کارشناسان محیطزیست درباره پیامدهای اجرای پروژه نگرانیهای جدی دارند و این موضوع باید بهصورت تخصصی و دقیق بررسی شود.
توکل با اشاره به وضعیت دریاچه مهارلو گفت: اگر سد تنگسرخ بهگونهای اجرا شود که حقابههای موجود و جریان طبیعی آب منطقه تحت تأثیر قرار گیرد، تبعات زیستمحیطی آن میتواند بسیار جدی باشد.
او تصریح کرد: نخستین منطقهای که از پیامدهای زیستمحیطی این پروژه آسیب خواهد دید، شیراز است و پس از آن شهرستانهای سروستان، فسا، خرامه و کوار نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
رئیس مجمع نمایندگان فارس ادامه داد: موضوع فقط یک پروژه عمرانی نیست؛ با سلامت مردم و محیطزیست منطقه مواجه هستیم. گردوغبار و ریزگردهای ناشی از تغییر شرایط زیستمحیطی میتواند مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
توکل گفت: نمیتوان به بهانه اجرای یک پروژه عمرانی، مسائل زیستمحیطی و سلامت مردم را نادیده گرفت. اگر تصمیمی قرار باشد با جان مردم ارتباط پیدا کند، بیتوجهی به تبعات آن دور از تقوا و مسئولیتپذیری است.
او با اشاره به جلسات برگزارشده با مسئولان و کارشناسان محیطزیست اظهار کرد: در کنار کارشناسان حوزه آب و دستگاههای متولی، موضوع را با نگاه تخصصی و زیستمحیطی دنبال کردهایم و با مسئولان محیطزیست نیز در این زمینه گفتوگو داشتهایم.
توکل افزود: موضع ما روشن است؛ هر تصمیمی درباره سد تنگسرخ باید بر مبنای بررسی دقیق علمی، فنی، زیستمحیطی، اجتماعی و حفظ حقوق مردم اتخاذ شود.
او با اشاره به اینکه برخی دستگاههای متولی، اجرای پروژه را از نظر فنی ضروری میدانند، گفت: نظر فنی وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای محترم است، اما این نظر باید در کنار نظرات تخصصی محیطزیست و سایر ملاحظات قرار گیرد و نمیتوان صرفاً با استناد به یک بعد فنی، پروژهای با چنین پیامدهایی را اجرا کرد. در دفاع از محیطزیست، بین شهرستانها تفاوتی قائل نیستم
رئیس مجمع نمایندگان فارس تأکید کرد: اگر موضوعی به سلامت مردم و منافع عمومی استان مربوط باشد، برای من تفاوتی ندارد که مربوط به شیراز، سروستان، فسا، خرامه، کوار یا هر شهرستان دیگری باشد.
او گفت: ما نماینده مردم در خانه ملت هستیم و وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم. در موضوع سد تنگسرخ نیز در کنار کارشناسان محیطزیست که دغدغهمندانه و تخصصی موضوع را بررسی میکنند، پیگیر خواهیم بود.
توکل خاطرنشان کرد: سد تنگسرخ نباید صرفاً با یک عنوان مانند تأمین آب یا حتی گردشگری بررسی شود؛ تمام ابعاد پروژه، از آثار محیطزیستی و اجتماعی گرفته تا تأثیر آن بر منابع آب و سلامت مردم، باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین درباره شایعات مطرحشده در فضای مجازی پیرامون جمعآوری کارگاههای پروژه خط انتقال آب خلیج فارس گفت: این موضوع صحت ندارد و پروژه همچنان در حال پیشرفت است، اما روند آن کند است.
رئیس مجمع نمایندگان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع استیضاح برخی وزرا گفت: موضوع بررسی عملکرد ۷ وزیر همچنان به قوت خود باقی است و این موضوع در چارچوب وظایف نمایندگان ملت دنبال خواهد شد.
توکل تأکید کرد: نمایندگان باید نسبت به عملکرد وزرا پاسخگو باشند و اگر عملکرد وزیری نیازمند توضیح، دفاع یا بررسی مجدد است، باید در مجلس حاضر شود و نمایندگان درباره ادامه فعالیت او تصمیم بگیرند.
او درباره تغییر تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر نیز گفت: با توجه به تغییرات جمعیتی، موضوع اصلاح تعداد اعضای شوراها در مجلس بررسی و مصوبه مربوطه به ریاست جمهوری ارسال شده است.
توکل افزود: دولت موظف است در مهلت قانونی نسبت به این مصوبه اعلام نظر کند و موضوع پس از طی مراحل قانونی تعیین تکلیف خواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مخابرات استان گفت: موضوع زیرساختهای ارتباطی فارس، توسعه فیبر نوری و شبکه دولت از مسائل مهم استان است و این موضوعات را از دستگاههای مسئول پیگیری خواهیم کرد.
او تأکید کرد: عملکرد دستگاههای اجرایی باید بهگونهای باشد که زیرساختهای ارتباطی استان متناسب با نیاز مردم، کسبوکارها و دستگاههای دولتی توسعه پیدا کند.
توکل درباره احتمال سفر رئیسجمهور به فارس در هفته دولت نیز گفت: مقدمات این سفر در حال بررسی و جمعبندی است و احتمال حضور رئیسجمهور برای افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی برخی پروژههای مهم استان وجود دارد.
او افزود: جزئیات پروژهها پس از نهاییشدن برنامهها اعلام خواهد شد و هدف اصلی این سفر، علاوه بر افتتاح طرحها، ایجاد دلگرمی در مردم و پیگیری پروژههای مهم و پیشران استان است.
توکل درباره وضعیت شهرداریها با توجه به تأخیر در برگزاری انتخابات شوراها نیز گفت: شوراهای فعلی تا تعیین تکلیف شرایط، به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تصمیمی مبنی بر اینکه اختیار کامل تعیین شهرداران به استانداریها واگذار شود، ابلاغ نشده است.
او افزود: واگذاری اختیار تعیین شهردار به استانداریها یکی از پیشنهادهای مطرحشده بوده، اما در حال حاضر مصوبهای در این زمینه وجود ندارد و شوراهای فعلی باید به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس مجمع نمایندگان فارس در ادامه با اشاره به پیگیری وضعیت کارخانه سیمان فارس اظهار کرد: زمانی که موضوع را دنبال کردم، کارخانه برای سالها متروکه و غیرفعال بود، اما پس از پیگیریهای مستمر، روند احیای آن آغاز شد.
توکل افزود: تاکنون حدود یک همت اعتبار برای این مجموعه اختصاص یافته و تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری و وارد کشور شده است. بخش کلینکر کارخانه در حال نصب و راهاندازی است و امیدواریم طی ماههای آینده این بخش وارد مدار تولید شود.
او ادامه داد: موضوع تأمین برق کارخانه نیز در حال پیگیری است و هفته گذشته جلسهای در همین زمینه برگزار شد تا مشکل اتصال به شبکه و تأمین زیرساخت برق برطرف شود.
توکل ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این مراحل، سال آینده شاهد فعالیت کامل سیمان فارس و بازگشت ظرفیت تولید و اشتغال آن به شهرستان خرامه باشیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در پاسخ به انتقاد درباره نقش نمایندگان در مقابله با گرانی گفت: مجلس دو وظیفه اصلی دارد؛ قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین.
او افزود: اگر در زمینه رفاه مردم، اشتغال جوانان، معیشت، گرانی و اصلاح قوانین، پیشنهاد مشخصی وجود داشته باشد، آن را در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس پیگیری خواهیم کرد.
توکل با تأکید بر اینکه کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمتها در درجه نخست وظیفه دستگاه اجرایی است، گفت: وزارتخانهها، سازمانهای اقتصادی و دستگاههای مسئول بازار باید در کف میدان حضور داشته باشند و وظیفه نظارت و کنترل بازار را انجام دهند.
او با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: نباید همه مشکلات را به جنگ و تحریم نسبت دهیم. جنگ و تحریم اثر دارند، اما بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ناشی از مدیریت است.
توکل افزود: اگر بخواهیم خوشبینانه نگاه کنیم، میتوان گفت حدود ۷۰ درصد مشکلات به مدیریت بازمیگردد و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.
او ادامه داد: در هر استان، استاندار بهعنوان نماینده عالی دولت، مدیران دستگاههای اجرایی و رؤسای سازمانها مسئولیت دارند و نمایندگان مجلس نیز باید از آنها مطالبه کنند که وظایف خود را بهدرستی انجام دهند.
رئیس مجمع نمایندگان فارس خاطرنشان کرد: نمایندگان در جلسات نظارتی، از وزیر و معاون وزیر تا مدیران سازمانها، موضوعات مربوط به حوزههای انتخابیه و مطالبات مردم را پیگیری میکنند و مجمع نمایندگان استان نیز بهطور منظم جلسات خود را برگزار میکند.
نماینده سروستان، خرامه و کوار با اشاره به ضرورت ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم گفت: تلاش کردهام خودم را از مردم جدا نکنم و ارتباطم با بدنه جامعه، بهویژه جوانان، مستقیم باشد.
او افزود: نماینده باید در میان مردم حضور داشته باشد، مشکلات آنها را از نزدیک بشنود و برای حل آنها در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام کند.
توکل با بیان اینکه نماینده مردم باید در دسترس مردم باشد، گفت: هر جا موضوعی در چارچوب وظایف قانونی نمایندگان باشد، آماده پیگیری آن هستیم؛ بهویژه در حوزه اشتغال، معیشت و مشکلات جوانان.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با تأکید بر ضرورت همگرایی میان نمایندگان استان گفت: با وجود تفاوت دیدگاهها، مجمع نمایندگان فارس در مسیر پیگیری پروژههای کلان و پیشرانهای توسعه استان، همدل و متحد است.
او با اشاره به فعالیت مجمع نمایندگان فارس اظهار کرد: ۱۸ نماینده استان با دیدگاهها و تفکرات مختلف در مجلس حضور دارند، اما تلاش ما این بوده است که محور وحدت و همگرایی را حفظ کنیم و برای پیشبرد اهداف استان، بهویژه پروژههای کلان و پیشرانهای توسعه، در کنار یکدیگر باشیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس افزود: در شرایطی که به دلیل تحولات اخیر امکان برگزاری منظم برخی جلسات وجود نداشت، جلسات مجمع نمایندگان استان در حد امکان برگزار شد و نمایندگان در کنار یکدیگر مسائل استان را پیگیری کردند.
توکل درباره آخرین وضعیت ایجاد منطقه آزاد در فارس گفت: ایجاد منطقه آزاد در جنوب استان و همچنین تثبیت منطقه مربوط به شیراز در حال طی مراحل است و مقدمات آن فراهم شده است.
او ادامه داد: در کنار شیراز، موضوع منطقه آزاد در شهرستانهای جنوبی از جمله لامرد نیز دنبال میشود و تلاش داریم با ایجاد اتحاد و انسجام، این موضوع را به نتیجه برسانیم.
نماینده سروستان، خرامه و کوار همچنین با اشاره به ظرفیتهای شهرستان سروستان گفت: سروستان به دلیل نزدیکی به شیراز میتواند از سرریز جمعیتی و صنعتی مرکز استان بهرهمند شود و حتی پیشنهاد ایجاد ظرفیتهای اقتصادی در این منطقه نیز مطرح شده است، اما در شرایط فعلی تلاش ما این است که با حفظ وحدت، ظرفیتهای اصلی استان را به نتیجه برسانیم.
رئیس مجمع نمایندگان فارس درباره ابرپروژههای استان گفت: در حوزههای مختلف، پروژههای مهمی در فارس وجود دارد و هر یک از نمایندگان نیز متناسب با حوزه انتخابیه خود پروژههایی را دنبال میکنند.
توکل با اشاره به پروژههای ریلی استان اظهار کرد: راهآهن شیراز ـ بوشهر با کندی پیش میرود و پروژه شیراز ـ گلگهر نیز نیازمند پیگیری جدی است. این پروژهها میتوانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی فارس داشته باشند.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس افزود: در حوزه درمان نیز پروژه بیمارستان مرکزی شیراز و سایر طرحهای درمانی در شهرستانها در دستور کار قرار دارند.
او با اشاره به مشکل آب در خرامه گفت: تنش آبی یکی از اولویتهای جدی ما در استان فارس است و در دو سال گذشته موضوع تأمین آب خرامه را بهصورت ویژه دنبال کردهایم.
توکل ادامه داد: در همین راستا ۳۵ کیلومتر خط انتقال آب اجرا شده و بخش عمدهای از مسیر تا مخزن فتوحات به انجام رسیده است. همچنین با تأمین لولههای مورد نیاز، حدود چهار کیلومتر خط انتقال فرعی نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم بهزودی این پروژه تکمیل شود.
نماینده سروستان، خرامه و کوار همچنین بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در فارس تأکید کرد و گفت: استان فارس در بخشهای کشاورزی، دامپروری، معدنی و نفتی ظرفیتهای قابل توجهی دارد، اما زیرساختهای لازم برای فرآوری، سورت، بستهبندی و تبدیل این محصولات هنوز به اندازه کافی فراهم نشده است.
توکل با اشاره به ظرفیت نفتی سروستان افزود: سروستان دارای میدان نفتی است و نفت این منطقه نیز از کیفیت مناسبی برخوردار است، اما کاهش میزان برداشت نفت موجب شده ایجاد صنایع پاییندستی و پالایشگاهی در این منطقه با چالش اقتصادی مواجه شود.
او ادامه داد: در حال حاضر میزان تولید نفت از میادین سروستان و سعادتآباد به حدود پنج هزار بشکه در روز رسیده و برای ایجاد پالایشگاه باید موضوع از نظر اقتصادی نیز توجیهپذیر باشد.
رئیس مجمع نمایندگان فارس با اشاره به ظرفیت شهرک صنعتی سروستان گفت: شهرک صنعتی سروستان با ظرفیت قابل توجه، میتواند بهترین محل برای انتقال سرریز صنایع شیراز باشد.
توکل افزود: حدود ۷۵۰ هکتار زمین اولیه برای این شهرک در نظر گرفته شده و توسعه آن نیز پیشبینی شده است. تلاش کردهایم زیرساختهای آب، برق و گاز را فراهم کنیم؛ گازرسانی انجام شده و برای تأمین آب نیز استفاده از پساب شیراز در دستور کار قرار گرفته است.
او گفت: در زمینه برق نیز اقدامات لازم در حال انجام است و امیدواریم با تکمیل زیرساختها، این شهرک صنعتی به یکی از قطبهای صنعتی و اشتغال استان تبدیل شود.
خط انتقال نفت جنوب به فارس در مراحل ابتدایی است
توکل درباره پروژه انتقال فرآوردههای نفتی از جنوب کشور به فارس نیز اظهار کرد: این پروژه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و نیازمند تأمین اعتبارات ملی و پیگیری جدی است.
او با بیان اینکه اجرای این طرح میتواند آثار اقتصادی و امنیتی قابل توجهی داشته باشد، افزود: باید همه نمایندگان استان در خصوص پروژههای کلان و زیرساختی، از جمله انتقال خطوط نفت، با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
رئیس مجمع نمایندگان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اختلافات سیاسی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد، وحدت و انسجام ملی نیاز داریم و نباید با رفتارهای احساسی، جامعه را دوقطبی کنیم.
توکل افزود: نقد و تذکر باید در چارچوب رعایت حرمتها و مصالح نظام باشد و هیچکس نباید خود را دلسوزتر از همه مسئولان و ارکان نظام بداند.
او با تأکید بر ضرورت حمایت از تصمیمات کلان کشور گفت: امروز کشور دارای رهبری، رؤسای قوا، فرماندهان نظامی و انتظامی و نهادهای تصمیمگیر است و همه باید در چارچوب قانون و سیاستهای نظام، برای حفظ عزت، استقلال و اقتدار کشور تلاش کنند.
توکل با اشاره به حضور خود در مناطق جنوبی کشور و تنگه هرمز گفت: از نزدیک شاهد اقتدار نیروهای مسلح و اهمیت راهبردی تنگه هرمز بودم و معتقدم باید قدر امنیت، اقتدار و ظرفیتهای کشور را بدانیم.
او در پایان با تأکید بر نقش مردم در حفظ نظام گفت: انقلاب اسلامی حاصل ایثار و خون هزاران شهید است و امروز همه ما وظیفه داریم امانتدار این میراث باشیم. مردم و ولایت دو رکن اساسی نظام هستند و حفظ وحدت میان مردم، مسئولان و ارکان کشور، مهمترین نیاز امروز ایران است.