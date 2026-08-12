بحرین؛ میراث استعمار انگلیس در خلیج فارس + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - انگلیس برای تثبیت حضور خود در خلیج فارس، ابتدا مسیر ایرانیزدایی از بحرین را دنبال کرد؛ تعطیلی مدارس ایرانی، تغییر پرچم و قوانین گمرکی و گسترش نفوذ فرهنگی، بهتدریج پیوندهای تاریخی این جزیره با ایران را هدف قرار داد. معاهده ۱۸۶۱ نیز اختیار روابط خارجی بحرین را عملاً در دست انگلیس قرار داد و چند دهه بعد، با یک درگیری ساختگی، نیروهای انگلیسی وارد جزیره شدند و شیخ عیسی، حاکم متمایل به ایران، را کنار زدند.
اعتراض مردم بحرین به سلطه استعماری انگلیس سالها ادامه داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با شکلگیری موج جدیدی از آزادیخواهی و تأکید بر وحدت امت اسلامی وارد مرحله تازهای شد. در این چارچوب، حضور نیروهای سپر جزیره در بحرین را میتوان بخشی از معادلهای دانست که در آن، نگرانی اصلی نه فقط امنیت حکومتهای منطقه، بلکه مهار اعتراضهای ضد استعماری و حفظ نظم مورد حمایت قدرتهای خارجی است.