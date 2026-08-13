باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان از انجام عملیات آبیاری و کوددهی بویژه کودهای شیمیایی و پهن برگ در ساعات بعدازظهر خودداری کنند.

به گفته وی، رگبار باران و رعد و برق منجر به شسته شدن کودها از روی گیاهان و هدررفت کودها می شود و از طرفی در مناطق کوهستانی و ارتفاعات همچون البرز و سمنان وزش بادهای شدید می تواند به درختان میوه و محصولات حساس آسیب بزند.

غلامی ادامه داد: اگر محصولات در مرحله حساس مثل گل دهی تشکیل میوه هستند، از اقدامات حفاظتی مثل بادگیرهای طبیعی استفاده شود.

کارشناس هواشناسی کشاورزی افزود: در استان های جنوب سیستان و بلوچستان و برخی نقاط شرق و جنوب شرق بدلیل احتمال گرد و غبار و کاهش نور خورشید و مسدود کردن منافذ گیاهان عملیات فتوسنتز را مختل می کند. همچنین بعد از کم شدن گرد و غبار آبیاری ملایم با فشار کم برای شست و شوی برگ درختان استفاده می شود تا با بازشدن منافذ قدرت جذب نور خورشید عملیات فتوسنتز حفظ شود.

وی با تاکید بر این موضوع که دامداران در زمان وزش بادهای شدید و گرد و غبار مراقب دام ها باشند و همواره از رفتن به ارتفاعات و دشت ها خودداری کنند، تصریح کرد: در مناطق خوزستان و جنوب رگبارهای ناگهانی می تواند باعث غرقابی شدن موقت خاک شود و کشاورزان مراقب زهکشی باشند تا ریشه گیاهان دچار کمبود اکسیژن نشود.

براساس آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی تا نوزدهم مردادماه ۲۲۹.۹ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۳۲.۷ میلی متر و دوره نرمال ۲۲۸.۴ میلی متر است که این امر رشد ۰.۷ درصدی نسبت به دوره بلندمدت نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی امروز در برخی نقاط استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات مرکزی البرز در برخی ساعات رگبار پراکنده، رعد و برق ، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

روز جمعه در ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده و شنبه در گیلان و شرق اردبیل رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود. همچنین در پنج روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان، ارتفاعات هرمزگان، برخی نقاط استان های فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و جنوب اصفهان رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گرد و خاک پیش بینی می شود. در همین مدت در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.