عزاداری در بیوت مراجع تقلید قم همزمان با رحلت پیامبر اعظم و شهادت امام حسن مجتبی برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در سالروز ۲۸ صفر، بیوت مراجع معظم تقلید در شهر مقدس قم میزبان مراسم عزاداری و سوگواری برای رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) بود. این مراسم در بیت آیت الله ناصر مکارم شیرازی و بیت آیت الله حسین نوری همدانی با حضور جمعی از علما، روحانیون، طلاب و مردم عزادار برگزار شد و حاضران با قرائت زیارت، ذکر مصیبت و نوحه‌خوانی در سوگ پیامبر اعظم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) به عزاداری پرداختند. 

در  این آیین‌ها، سخنرانان با تبیین ابعاد شخصیتی و سیره پیامبر اسلام (ص) و فضائل امام حسن مجتبی (ع)، بر ضرورت الگوگیری از سیره اهل بیت ع و حفظ معارف و ارزش‌های دینی تأکید کردند.

سوگواری ۲۸ صفر در بیوت مراجع عظام تقلید+تصاویر

سوگواری ۲۸ صفر در بیوت مراجع عظام تقلید+تصاویر

سوگواری ۲۸ صفر در بیوت مراجع عظام تقلید+تصاویر

سوگواری ۲۸ صفر در بیوت مراجع عظام تقلید+تصاویر

سوگواری ۲۸ صفر در بیوت مراجع عظام تقلید+تصاویر

سوگواری ۲۸ صفر در بیوت مراجع عظام تقلید+تصاویر

سوگواری ۲۸ صفر در بیوت مراجع عظام تقلید+تصاویر

سوگواری ۲۸ صفر در بیوت مراجع عظام تقلید+تصاویر

سوگواری ۲۸ صفر در بیوت مراجع عظام تقلید+تصاویر

برچسب ها: مراسم سوگواری ، رحلت پیامبر
خبرهای مرتبط
حال و هوای حزن انگیز شهر بانوی کرامت در سوگ رحلت پیامبر مهر و رحمت و شهادت کریم اهل بیت (ع)+فیلم
حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) میزبان سوگواران دهه آخر صفر می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وقوع حادثه در خط اصلی انتقال آب شیرین قم
تشدید بازرسی از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای استان قم
قم حرم اهل‌بیت (ع) است / دشمن با تخریب فرهنگی به دنبال انتقام از این شهر مقدس است
آخرین اخبار
قم حرم اهل‌بیت (ع) است / دشمن با تخریب فرهنگی به دنبال انتقام از این شهر مقدس است
وقوع حادثه در خط اصلی انتقال آب شیرین قم
تشدید بازرسی از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای استان قم
تیم ملی بسکتبال با ویلچر عراق در قم اردو می‌زند
طائب: تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد