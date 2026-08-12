عزاداری در بیوت مراجع تقلید قم همزمان با رحلت پیامبر اعظم و شهادت امام حسن مجتبی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در سالروز ۲۸ صفر، بیوت مراجع معظم تقلید در شهر مقدس قم میزبان مراسم عزاداری و سوگواری برای رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) بود. این مراسم در بیت آیت الله ناصر مکارم شیرازی و بیت آیت الله حسین نوری همدانی با حضور جمعی از علما، روحانیون، طلاب و مردم عزادار برگزار شد و حاضران با قرائت زیارت، ذکر مصیبت و نوحه‌خوانی در سوگ پیامبر اعظم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) به عزاداری پرداختند.

در این آیین‌ها، سخنرانان با تبیین ابعاد شخصیتی و سیره پیامبر اسلام (ص) و فضائل امام حسن مجتبی (ع)، بر ضرورت الگوگیری از سیره اهل بیت ع و حفظ معارف و ارزش‌های دینی تأکید کردند.